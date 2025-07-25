Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu

Mức lương 18 - 24 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Phân tích yêu cầu dữ liệu trên các hệ thống nguồn

Đề xuất và tư vấn các giải pháp Công nghệ để đáp ứng hoạt động Dữ liệu & Báo cáo của Ngân hàng, Thực hiện ánh xạ dữ liệu trực tiếp từ lớp dữ liệu khai thác lên báo cáo

Đào tạo, hướng dẫn các đơn vị nghiệp vụ sử dụng sản phẩm Công nghệ Dữ Liệu trong quá trình kiểm thử người sử dụng cuối đối với mảng nghiệp vụ được phân giao triển khai

Kiểm soát quy trình hoạt động và tuân thủ quy trình quy định trong mảng phát triển phần mềm để đảm bảo chất lượng

Kiểm soát chất lượng và tiến độ triển khai cho các yêu cầu được phân giao phân giao từ dự án/yêu cầu phát triển.

Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong và ngoài nước (ĐHBK, ĐHCN, ĐH KHTN, học viện Công nghệ BCVT, Học viện Tài Chính/ Ngân hàng, Kinh tế Quốc Dân, Ngoại Thương...) các chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông, Kế Toán, Tài chính Ngân hàng hoặc có các chứng chỉ tương đương được công nhận bởi các tổ chức uy tín.

Ứng viên có chứng chỉ CBDA, CFLBA

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại NH hoặc các tổ chức, tập đoàn CNTT hoặc tốt nghiệp loại giỏi

Có kinh nghiệm hiểu biết về hệ thồng nguồn như W4, T24, BPM, CRM, ECM, LOS..

Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ báo cáo (Power Bi, Tableau, BI Publisher)

Có kinh nghiệm triển khai DWH, Datamart

Có hiểu biết về các hệ thống Bigdata, Data Lake, Data warehouse

Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle, Netezza

Có kinh nghiệm kiểm soát chất lượng và tiến độ triển khai cho các yêu cầu

Có kinh nghiệm phân tích dữ liệu và kiến thức / chứng chỉ về SQL

Có hiểu biết về kiến trúc 1 hệ quản trị cơ sơ dữ liệu.

Ưu tiên kinh nghiệm tham gia triển khai các dự án theo mô hình Agile/Scrum

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương phù hợp với năng lực

Thời gian làm việc từ T2 đến thứ 6, từ 8h00 – 17h30

Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13

Trà, cafe, bánh kẹo miễn phí

Có phòng tập gym miễn phí

Có cơ hội trở thành “Gương mặt xuất sắc” của Công ty nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

Hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty;

Tham gia các hoạt động nghỉ mát, team building

Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, khuyến khích sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển

