Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ngày đăng tuyển: 25/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/08/2025
Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Mức lương
18 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 18 - 24 Triệu

Phân tích yêu cầu dữ liệu trên các hệ thống nguồn
Đề xuất và tư vấn các giải pháp Công nghệ để đáp ứng hoạt động Dữ liệu & Báo cáo của Ngân hàng, Thực hiện ánh xạ dữ liệu trực tiếp từ lớp dữ liệu khai thác lên báo cáo
Đào tạo, hướng dẫn các đơn vị nghiệp vụ sử dụng sản phẩm Công nghệ Dữ Liệu trong quá trình kiểm thử người sử dụng cuối đối với mảng nghiệp vụ được phân giao triển khai
Kiểm soát quy trình hoạt động và tuân thủ quy trình quy định trong mảng phát triển phần mềm để đảm bảo chất lượng
Kiểm soát chất lượng và tiến độ triển khai cho các yêu cầu được phân giao phân giao từ dự án/yêu cầu phát triển.

Với Mức Lương 18 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong và ngoài nước (ĐHBK, ĐHCN, ĐH KHTN, học viện Công nghệ BCVT, Học viện Tài Chính/ Ngân hàng, Kinh tế Quốc Dân, Ngoại Thương...) các chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông, Kế Toán, Tài chính Ngân hàng hoặc có các chứng chỉ tương đương được công nhận bởi các tổ chức uy tín.
Ứng viên có chứng chỉ CBDA, CFLBA
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại NH hoặc các tổ chức, tập đoàn CNTT hoặc tốt nghiệp loại giỏi
Có kinh nghiệm hiểu biết về hệ thồng nguồn như W4, T24, BPM, CRM, ECM, LOS..
Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ báo cáo (Power Bi, Tableau, BI Publisher)
Có kinh nghiệm triển khai DWH, Datamart
Có hiểu biết về các hệ thống Bigdata, Data Lake, Data warehouse
Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle, Netezza
Có kinh nghiệm kiểm soát chất lượng và tiến độ triển khai cho các yêu cầu
Có kinh nghiệm phân tích dữ liệu và kiến thức / chứng chỉ về SQL
Có hiểu biết về kiến trúc 1 hệ quản trị cơ sơ dữ liệu.
Ưu tiên kinh nghiệm tham gia triển khai các dự án theo mô hình Agile/Scrum

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương phù hợp với năng lực
Thời gian làm việc từ T2 đến thứ 6, từ 8h00 – 17h30
Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13
Trà, cafe, bánh kẹo miễn phí
Có phòng tập gym miễn phí
Có cơ hội trở thành “Gương mặt xuất sắc” của Công ty nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
Hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty;
Tham gia các hoạt động nghỉ mát, team building
Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, khuyến khích sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

