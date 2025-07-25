Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P
Ngày đăng tuyển: 25/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Thôn Nội Viên, Xã Lạc Vệ, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Xây dựng quy trình và các công thức, lập tiêu chuẩn nguyên liệu/ thành phẩm.. của sản phẩm mới theo định hướng của Ban Giám đốc;
-Nghiên cứu các quy trình, công nghệ để cải tiến chất lượng sản phẩm và giảm giá thành sản phẩm hiện có, tạo ra sản phẩm mới, thực hiện sản xuất thử nghiệm các sản phẩm mới;
-Tạo mẫu sản phẩm cung cấp chào mẫu khách hàng;
-Phối hợp với các bộ phận nội bộ tham gia vào quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm để thực hiện đúng quy trình và đúng thời hạn;
-Chịu trách nhiệm tham gia tiếp nhận chuyển giao với các chuyên gia nước ngoài liên quan đến: công nghệ, công thức, sản phẩm…thiết lập tài liệu đáp ứng chuyển giao sản xuất hiệu quả và đáp ứng hệ thống quản lý chất lượng
-Định hình công thức, thông số kỹ thuật, tạo mẫu, test cảm quan, xây dựng và điều chỉnh định mức nguyên vật liệu (BOM) các sản phẩm;
-Thực hiện các công việc khác phù hợp với công việc của bộ phận và vị trí công việc theo sự phân công của cấp trên;

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Cử nhân công nghệ thực phẩm, sinh học, chế biến nông lâm hải sản, vi sinh.
-Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong các công ty thực phẩm về lĩnh vực R&D liên quan mảng thịt chế biến: xúc xích, giò chả, lạp xưởng, thịt đông, thịt xông khói,...
-Chăm chỉ, chịu áp lực công việc

Tại Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập 10-15 triệu
-Được làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thực phẩm sạch nhập khẩu. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, thân thiện.
-Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định Nhà nước và Công ty: BHXH, BHYT, BHTN, xét nâng lương định kỳ hàng năm, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả công việc cuối năm, thưởng lễ, tết, tặng quà sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch năm
-Được hưởng chính sách ưu đãi khi mua các sản phẩm của công ty đang kinh doanh.
-Có cơ hội thăng tiến lên các chức vụ cao hơn khi đủ năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P

Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 25, phố Gia Quất, quận Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

