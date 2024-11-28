Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MEDTECH
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MEDTECH

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MEDTECH

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho công ty.
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline phù hợp.
Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.
Làm việc với các bộ phận liên quan để hoàn tất quá trình tuyển dụng.
Quản lý hồ sơ ứng viên và cập nhật thông tin tuyển dụng.
Thực hiện các báo cáo tuyển dụng định kỳ.
Tham gia xây dựng và phát triển văn hóa công ty.
Các công việc khác khi được phân công.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng.
Nắm vững các kỹ năng tuyển dụng, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.
Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng.
Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát và có trách nhiệm.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Dược phẩm/Y tế/Công nghệ sinh học.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MEDTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MEDTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MEDTECH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MEDTECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 322-324 đường Lê Hồng Phong, Phường 01, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

