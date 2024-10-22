Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 18 Triệu

Mức lương Từ 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 100, đường Hữu Nghị, KCN VSIP, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Từ 18 Triệu

- Biên, phiên dịch từ ngôn ngữ Hàn quốc sang Việt Nam và ngược lại cho bộ phận

- Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc bộ phận Người Hàn Quốc

- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên (Chứng chỉ Topik 4, 5, 6)

- Có 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết tiếng Hàn tốt

- Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc

- Có kinh nghiệm dịch tại các công ty sản xuất linh kiện đện tử (ưu tiên dịch tại các bộ phận sản xuất, chất lượng)

Tại Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Ăn ca miễn phí 3 bữa/ ngày tại công ty,

- có cây ATM, siêu thị mini trong khuôn viên nhà máy.

- Có xe đưa đón Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hiệp Hòa, Yên Phong

- Được đóng đầy đủ các loại Bảo hiểm theo luật định: BHYT, BHXH, BHTN,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam

