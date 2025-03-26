Tuyển Nhân viên mua hàng Navigos Search làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Navigos Search
- Bắc Ninh: Bắc Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 500 - 800 USD
Công ty sản xuất điện tử của Nhật tại Bắc Ninh cần tuyển gấp vị trí nhân viên mua hàng biết tiếng Nhật phụ trách công việc sau:
- Tiếp nhận yêu cầu mua hàng, tìm kiến nhà cung cấp và báo giá, kiểm tra và đàm phán giá, phát hành đơn hàng và hợp đồng theo dõi hàng về
- Thực hiện các công việc liên quan đến quá trình mua hàng:
+ Kiểm tra, so sánh, phân tích báo giá liên quan đến mua hnafg linh kiện, thiết bị, công trình xây dựng cho dự án nhà máy mới của Nitto tại Hưng Yên.
+ Kiểm tra hồ sơ nhập khẩu hàng hóa, kiểm tra hồ sơ yêu cầu thanh toán
Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi từ 27-33
- Tiếng nhật giao tiếp tốt có bằng JLPT N3 trở lên ( ưu tiên biết thêm tiếng Anh)
- Sử dụng tốt tin học văn phòng: Excel, word, powerpoint, ưu tiên biết sử dụng cả autocad.
- Kinh nghiệm trên 1 năm liên quan mua hàng/ xuất nhập khẩu/ kỹ thuật/ xây dựng trong các công ty sản xuất, gia công nước ngoài
- Tính tình điềm đạm, cần thận, vui vẻ, hòa đồng.
- Khả năng giao tiếp, khả năng đàm phán, khả năng làm báo cáo
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
