Tuyển Nhân viên mua hàng Navigos Search làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 800 USD

Mức lương 500 - 800 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Bắc Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 500 - 800 USD

Công ty sản xuất điện tử của Nhật tại Bắc Ninh cần tuyển gấp vị trí nhân viên mua hàng biết tiếng Nhật phụ trách công việc sau:



- Tiếp nhận yêu cầu mua hàng, tìm kiến nhà cung cấp và báo giá, kiểm tra và đàm phán giá, phát hành đơn hàng và hợp đồng theo dõi hàng về

- Thực hiện các công việc liên quan đến quá trình mua hàng:

+ Kiểm tra, so sánh, phân tích báo giá liên quan đến mua hnafg linh kiện, thiết bị, công trình xây dựng cho dự án nhà máy mới của Nitto tại Hưng Yên.

+ Kiểm tra hồ sơ nhập khẩu hàng hóa, kiểm tra hồ sơ yêu cầu thanh toán

Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học các chuyên ngành liên quan kỹ thuật/ xuất nhập khẩu/ kế toán/ mua hàng

- Tuổi từ 27-33

- Tiếng nhật giao tiếp tốt có bằng JLPT N3 trở lên ( ưu tiên biết thêm tiếng Anh)

- Sử dụng tốt tin học văn phòng: Excel, word, powerpoint, ưu tiên biết sử dụng cả autocad.

- Kinh nghiệm trên 1 năm liên quan mua hàng/ xuất nhập khẩu/ kỹ thuật/ xây dựng trong các công ty sản xuất, gia công nước ngoài

- Tính tình điềm đạm, cần thận, vui vẻ, hòa đồng.

- Khả năng giao tiếp, khả năng đàm phán, khả năng làm báo cáo

