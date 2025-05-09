Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Seojin Auto làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô J5, Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam., Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giá thành

- Kiểm tra và review bản vẽ

- Kiểm tra chỉ số spec của bản vẽ và xem xét chỉ số có thể thay thế

- Tính giá thành trước công đoạn

- Xem xét các thông số đóng gói và lập báo cáo

- Kiểm tra chi phí vận chuyển

- Lập BOM và kiểm tra thông tin đã đăng ký trên MES

Kiểm tra giá thành sau công đoạn

- Chuẩn bị dữ liệu cơ bản cho việc tính giá thành sau công đoạn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên ngành: kỹ thuật/ tiếng anh/ tự dộng hóa

Tin học văn phòng thành thạo (excel thành thạo)

Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm thiết kế (SOLIDWORKS, NX12, CATIA, MASTERCAM )

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương/ chấp nhận ko có kinh nghiệm

Tại Công ty TNHH Seojin Auto Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG THỎA THUẬN

THEO NĂNG LỰC

Thời gian làm việc từ T2-T7

Nghỉ phép 01 ngày/ tháng nguyên lương

Được đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp.

Có xe đưa đón từ HÀ NỘI - BẮC NINH

Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu

Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Seojin Auto

