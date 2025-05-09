Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Seojin Auto làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Seojin Auto
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô J5, Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam., Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Giá thành
- Kiểm tra và review bản vẽ
- Kiểm tra chỉ số spec của bản vẽ và xem xét chỉ số có thể thay thế
- Tính giá thành trước công đoạn
- Xem xét các thông số đóng gói và lập báo cáo
- Kiểm tra chi phí vận chuyển
- Lập BOM và kiểm tra thông tin đã đăng ký trên MES
Kiểm tra giá thành sau công đoạn
- Chuẩn bị dữ liệu cơ bản cho việc tính giá thành sau công đoạn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên ngành: kỹ thuật/ tiếng anh/ tự dộng hóa
Tin học văn phòng thành thạo (excel thành thạo)
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm thiết kế (SOLIDWORKS, NX12, CATIA, MASTERCAM )
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương/ chấp nhận ko có kinh nghiệm
Tại Công ty TNHH Seojin Auto Thì Được Hưởng Những Gì
LƯƠNG THỎA THUẬN
THEO NĂNG LỰC
Thời gian làm việc từ T2-T7
Nghỉ phép 01 ngày/ tháng nguyên lương
Được đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp.
Có xe đưa đón từ HÀ NỘI - BẮC NINH
Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu
Công việc ổn định và lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Seojin Auto
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
