Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH MTV MISSIONS STAGES VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MTV MISSIONS STAGES VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY TNHH MTV MISSIONS STAGES VIỆT NAM

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH MTV MISSIONS STAGES VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Làm việc tại các Bệnh viện trong khu vực thành phố Biên Hoà, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thông dịch cho đoàn sinh viên Pháp ngữ đến thực tập tại Bệnh viện trên địa bàn thành phố Biên Hoà, cụ thể tại các Khoa ngoại, Cấp cứu...
- Đi đón đoàn tại Sân bay
- Hỗ trợ phiên dịch cuộc họp khi có yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ độ tuổi từ 25 tuổi trở lên.
Trình độ tiếng Pháp Delf từ B1 trở lên.
Có kinh nghiệm biên phiên dịch trong lĩnh vực y khoa là một lợi thế.
Nhiệt tình, nhanh nhẹn, linh hoạt trong công việc, tôn trọng đồng nghiệp và những người xung quanh.

Tại CÔNG TY TNHH MTV MISSIONS STAGES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận.
Thưởng tháng 13, có hỗ trợ thu nhập trong thời gian không có đoàn sinh viên Pháp ngữ.
Có BHYT, hỗ trợ ăn trưa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV MISSIONS STAGES VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV MISSIONS STAGES VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MTV MISSIONS STAGES VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 136/10 đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai

