Tuyển Phiên Dịch Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hưng Yên

Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Việt
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Việt

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Phiên dịch trong các buổi họp, hội thảo, phỏng vấn. Có khả năng đi giao tiếp gặp gỡ xây dựng hệ hợp tác với các đối tác khách hàng Kiểm tra tài liệu
Phiên dịch trong các buổi họp, hội thảo, phỏng vấn.
Có khả năng đi giao tiếp gặp gỡ xây dựng hệ hợp tác với các đối tác khách hàng
Kiểm tra tài liệu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Có chứng chỉ ngoại ngữ Có kinh nghiệm làm phiên dịch Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt; Khả năng đàm phán, thuyết trình khi làm việc với đối tác Ưu tiên sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Có chứng chỉ ngoại ngữ
Có kinh nghiệm làm phiên dịch
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt;
Khả năng đàm phán, thuyết trình khi làm việc với đối tác
Ưu tiên sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Lao động Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Mức lương thỏa thuận
Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Lao động
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Việt

Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Việt

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường 206, KCN Phố Nối A, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

