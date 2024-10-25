Tuyển Phiên Dịch Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hưng Yên

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Phiên dịch trong các buổi họp, hội thảo, phỏng vấn. Có khả năng đi giao tiếp gặp gỡ xây dựng hệ hợp tác với các đối tác khách hàng Kiểm tra tài liệu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Có chứng chỉ ngoại ngữ Có kinh nghiệm làm phiên dịch Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt; Khả năng đàm phán, thuyết trình khi làm việc với đối tác Ưu tiên sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Lao động Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Việt

