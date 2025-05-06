Tuyển Nhân viên kỹ thuật Anam Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 200 - 500 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Anam Electronics Vietnam Co.,ltd
Mức lương
200 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 200 - 500 USD
- Sửa chữa bán thành phẩm, thành phẩm NG về mạch điện tử
- Phân tích, cải tiến để giảm tỷ lệ lỗi
- Phối hợp cùng các bộ phận khác xử lý vấn đề lỗi trên line sản xuất, đảm bảo line hoạt động liên tục
- Đào tạo nhân viên mới về mạch điện tử, các thao tác sửa lỗi cơ bản
- Không ngừng học hỏi nâng cao tay nghề
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận
Với Mức Lương 200 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành: điện tử, kỹ thuật điện tử, cơ điện tử, điện tử công nghiệp, điện công nghiệp, điên tử viễn thông
Có hiểu biết về PCBA, PCB
Ưu tiên ứng viên khu vự Hà Nam, các khu lân cận
Phúc Lợi:
- Tham gia đào tạo miễn phí tại công ty
- Tham gia BHXH ngay từ ngày vào
- Có trợ cấp dành riêng cho vị trí sửa chữa điện tử
- Được hưởng tháng lương 13, thưởng các ngày Lễ, sinh nhật, chế độ hiếu hỷ, con nhỏ, ....
Tại Anam Electronics Vietnam Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì
