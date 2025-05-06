Tuyển Nhân viên kỹ thuật Anam Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 200 - 500 USD

Mức lương 200 - 500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 200 - 500 USD

- Sửa chữa bán thành phẩm, thành phẩm NG về mạch điện tử

- Phân tích, cải tiến để giảm tỷ lệ lỗi

- Phối hợp cùng các bộ phận khác xử lý vấn đề lỗi trên line sản xuất, đảm bảo line hoạt động liên tục

- Đào tạo nhân viên mới về mạch điện tử, các thao tác sửa lỗi cơ bản

- Không ngừng học hỏi nâng cao tay nghề

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 200 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành: điện tử, kỹ thuật điện tử, cơ điện tử, điện tử công nghiệp, điện công nghiệp, điên tử viễn thông

Có hiểu biết về PCBA, PCB

Ưu tiên ứng viên khu vự Hà Nam, các khu lân cận

Phúc Lợi:

- Tham gia đào tạo miễn phí tại công ty

- Tham gia BHXH ngay từ ngày vào

- Có trợ cấp dành riêng cho vị trí sửa chữa điện tử

- Được hưởng tháng lương 13, thưởng các ngày Lễ, sinh nhật, chế độ hiếu hỷ, con nhỏ, ....

Tại Anam Electronics Vietnam Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Anam Electronics Vietnam Co.,ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin