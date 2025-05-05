Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 20 Triệu

1. Thiết kế & Phát triển bao bì

• Thiết kế các giải pháp bao bì mới phù hợp với yêu cầu sản phẩm, phối hợp với các

phòng ban liên quan như Marketing, Chuỗi cung ứng, Đảm bảo chất lượng…

• Lựa chọn vật liệu, hình dáng, và công nghệ đóng gói tối ưu dựa trên tính chất sản

phẩm, thời hạn sử dụng và yếu tố môi trường.

• Phát triển nguyên mẫu bao bì bằng phần mềm thiết kế chuyên dụng (CAD, PLM).

• Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho bao bì và hệ thống đảm bảo an toàn đóng gói.

2. Quản lý chất lượng bao bì

• Thực hiện đánh giá hiệu suất bao bì trong các điều kiện lưu trữ, vận chuyển và sử dụng

thực tế.

• Phối hợp với bộ phận QA và sản xuất để duy trì tiêu chuẩn chất lượng bao bì.

• Xử lý lỗi và sự cố phát sinh liên quan đến bao bì theo quy trình CAPA.

3. Tối ưu hóa chi phí và phát triển bền vững

• Đề xuất giải pháp cải tiến đóng gói nhằm tối ưu hiệu suất và chi phí.

• Tìm kiếm và triển khai các lựa chọn bao bì thân thiện với môi trường.

• Làm việc với nhà cung cấp để lựa chọn vật liệu phù hợp, đảm bảo hiệu quả chi phí và