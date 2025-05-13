Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T làm việc tại Kiên Giang thu nhập 5 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T
- Kiên Giang: Khách sạn River, lô B3, TTTM Trần Hầu, Bình San, Hà Tiên, Thị xã Hà Tiên
Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
- Kiểm tra chất lượng thực phẩm, nguyên liệu trước khi sơ chế
- Sơ chế các loại nguyên liệu tươi sống, rau củ quả, các nguyên liệu phục vụ cho việc chế biến món ăn.
- Chuẩn bị đầy đủ gia vị cần thiết
- Chuẩn bị chén, bát, đĩa để trang trí món ăn
- Hỗ trợ bếp chính, bếp phụ và các phụ bếp khác trong khi chế biến món ăn
- Chế biến món ăn theo yêu cầu dưới sự giám sát của bếp chính hay bếp phụ khi được chỉ định
- Bảo quản các dụng cụ, máy móc trong bếp, nếu có hư hỏng phải báo cáo lên cấp trên để sửa chữa kịp thời
- Vệ sinh tủ đựng thực phẩm, sắp xếp thực phẩm đúng vị trí
- Dọn rửa các dụng cụ, công cụ làm bếp của mình và vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc
- Kiểm tra hệ thống ga, đèn, quạt,... trước khi kết thúc ca làm việc
- Thực hiện các công việc khác do bếp chính giao phó
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiên thức về an toàn vệ sinh thực phẩm
Sạch sẽ, tỉ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp
Am hiểu thực phẩm, quản lý nguyên liệu nấu ăn
Ham học hỏi, chủ động
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T Thì Được Hưởng Những Gì
- Ăn trưa tại nhà hàng
- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Lễ, Tết, theo quy định công ty.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, văn hóa, năng động, sáng tạo, quốc tế.
- Có nhiều cơ hội để học hỏi nâng cao trình độ và thăng tiến trong nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
