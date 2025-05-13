Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T làm việc tại Kiên Giang thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Khách sạn River, lô B3, TTTM Trần Hầu, Bình San, Hà Tiên, Thị xã Hà Tiên

- Kiểm tra chất lượng thực phẩm, nguyên liệu trước khi sơ chế

- Sơ chế các loại nguyên liệu tươi sống, rau củ quả, các nguyên liệu phục vụ cho việc chế biến món ăn.

- Chuẩn bị đầy đủ gia vị cần thiết

- Chuẩn bị chén, bát, đĩa để trang trí món ăn

- Hỗ trợ bếp chính, bếp phụ và các phụ bếp khác trong khi chế biến món ăn

- Chế biến món ăn theo yêu cầu dưới sự giám sát của bếp chính hay bếp phụ khi được chỉ định

- Bảo quản các dụng cụ, máy móc trong bếp, nếu có hư hỏng phải báo cáo lên cấp trên để sửa chữa kịp thời

- Vệ sinh tủ đựng thực phẩm, sắp xếp thực phẩm đúng vị trí

- Dọn rửa các dụng cụ, công cụ làm bếp của mình và vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc

- Kiểm tra hệ thống ga, đèn, quạt,... trước khi kết thúc ca làm việc

- Thực hiện các công việc khác do bếp chính giao phó

Có kỹ năng làm bếp cơ bản

Có kiên thức về an toàn vệ sinh thực phẩm

Sạch sẽ, tỉ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp

Am hiểu thực phẩm, quản lý nguyên liệu nấu ăn

Ham học hỏi, chủ động

- Lương, thưởng và phúc lợi được hưởng theo theo chế độ quy định dựa trên vị trí, năng lực và hiệu quả công tác.

- Ăn trưa tại nhà hàng

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Lễ, Tết, theo quy định công ty.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, văn hóa, năng động, sáng tạo, quốc tế.

- Có nhiều cơ hội để học hỏi nâng cao trình độ và thăng tiến trong nghề nghiệp.

