Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 136/09 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Chuẩn bị khu vực được giao với đầy đủ nguyên vật liệu và các công cụ cần thiết

Chuẩn bị các nguyên liệu bán thành phẩm

Chế biến thực phẩm với sự đa dạng của công cụ

Kiểm tra chất lượng thực phẩm trong suốt quá trình chế biến

Thực hiện các qui trình của bộ phận bếp từ nhận hàng đến chế biến món ăn

Đảm bảo chất lượng món trước khi chuyển qua chảo hoặc nướng

Đảm bảo tất cả thực phẩm và nguyên vật liệu được sắp xếp và lưu trữ cẩn thận

Kiểm tra chất lượng cũng như hạn sử dụng của nguyên vật liệu

Đảm bảo hàng hóa phải luôn đầy đủ

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Ưu tiên nam.

Độ tuổi: Từ 18 tuổi trở lên.

Trình độ học vấn: Không yêu cầu bằng cấp, nhưng có kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm là một lợi thế.

Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, siêng năng, chịu được áp lực công việc.

Trung thực, cẩn thận, gọn gàng và sạch sẽ.

Có ý thức vệ sinh và tuân thủ nội quy bếp.

Có thể làm việc nhóm và giao tiếp cơ bản.

Biết sử dụng một số dụng cụ nhà bếp cơ bản (dao, bếp gas, máy xay, tủ lạnh...).

Tại CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh - 7.000.000 - 8.500.000 chưa bao gồm phụ cấp

Phụ cấp cơm - Phụ cấp gửi xe

Thưởng doanh thu, tip mỗi tháng 500.000-800.000đ

Môi trường thăng tiến, rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN

