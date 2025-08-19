Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
- Hồ Chí Minh: 136/09 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Chuẩn bị khu vực được giao với đầy đủ nguyên vật liệu và các công cụ cần thiết
Chuẩn bị các nguyên liệu bán thành phẩm
Chế biến thực phẩm với sự đa dạng của công cụ
Kiểm tra chất lượng thực phẩm trong suốt quá trình chế biến
Thực hiện các qui trình của bộ phận bếp từ nhận hàng đến chế biến món ăn
Đảm bảo chất lượng món trước khi chuyển qua chảo hoặc nướng
Đảm bảo tất cả thực phẩm và nguyên vật liệu được sắp xếp và lưu trữ cẩn thận
Kiểm tra chất lượng cũng như hạn sử dụng của nguyên vật liệu
Đảm bảo hàng hóa phải luôn đầy đủ
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Từ 18 tuổi trở lên.
Trình độ học vấn: Không yêu cầu bằng cấp, nhưng có kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm là một lợi thế.
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, siêng năng, chịu được áp lực công việc.
Trung thực, cẩn thận, gọn gàng và sạch sẽ.
Có ý thức vệ sinh và tuân thủ nội quy bếp.
Có thể làm việc nhóm và giao tiếp cơ bản.
Biết sử dụng một số dụng cụ nhà bếp cơ bản (dao, bếp gas, máy xay, tủ lạnh...).
Tại CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp cơm - Phụ cấp gửi xe
Thưởng doanh thu, tip mỗi tháng 500.000-800.000đ
Môi trường thăng tiến, rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI