Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ

Phụ bếp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 26B đường số 10, P. Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Chuẩn bị nguyên liệu, gia vị, dụng cụ cho các món ăn chay theo menu của nhà hàng.
Kiểm tra, bảo quản nguyên liệu, thực phẩm, dụng cụ nấu ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Vệ sinh khu vực bếp, dụng cụ nấu ăn sau khi kết thúc công việc.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của Bếp trưởng và Bếp chính
10 tiếng/ngày ( ca gãy hoặc ca thẳng), công chuẩn 26 công, off 4 ngày/tháng (nếu tháng có 30 ngày), off 5 ngày/tháng (nếu tháng có 31 ngày)

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm trở lên
Có đam mê nấu ăn, đặc biệt là các món ăn chay.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm.
Luôn giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được đào tạo nâng cao tay nghề.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ

CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Số 25 Đường Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

