Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 26B đường số 10, P. Thảo Điền, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Chuẩn bị nguyên liệu, gia vị, dụng cụ cho các món ăn chay theo menu của nhà hàng.
Kiểm tra, bảo quản nguyên liệu, thực phẩm, dụng cụ nấu ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Vệ sinh khu vực bếp, dụng cụ nấu ăn sau khi kết thúc công việc.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của Bếp trưởng và Bếp chính
10 tiếng/ngày ( ca gãy hoặc ca thẳng), công chuẩn 26 công, off 4 ngày/tháng (nếu tháng có 30 ngày), off 5 ngày/tháng (nếu tháng có 31 ngày)
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 1 năm kinh nghiệm trở lên
Có đam mê nấu ăn, đặc biệt là các món ăn chay.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm.
Luôn giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm.
Có đam mê nấu ăn, đặc biệt là các món ăn chay.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm.
Luôn giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tại CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được đào tạo nâng cao tay nghề.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được đào tạo nâng cao tay nghề.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI