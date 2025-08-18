Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 330 Ngọc Thụy, Phường Bồ Đề, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Làm theo đúng định lượng, tiêu chuẩn món ăn do cấp trên đề ra
- Tuân thủ các quy định chế biến thực phẩm
- Duy trì tiêu chuẩn về An toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt quá trình làm việc
- Đảm bảo sử dụng và bảo quản máy móc, trang thiết bị đúng cách
- Báo cáo cấp trên kịp thời bất kỳ sự cố trong quá trình làm việc, đối với trang thiết bị và nguyên liệu thực phẩm
- Các công việc khác do sự phân công của bếp chính và quản lí nhà hàng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm phụ bếp âu 1 năm hoặc có chứng chỉ các trường đào tạo
- Sức khỏe tốt, cẩn thận, sạch sẽ và có tinh thần trách nhiệm
- Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty
Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 8-10tr tuỳ theo năng lực
- Có chỗ gửi xe miễn phí
- Môi trường làm việc thân thiện, an toàn và hiện đại
- Được đào tạo và hướng dẫn các món ăn, công việc phù hợp với vị trí được phân công
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức, phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG
