Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Phụ bếp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 330 Ngọc Thụy, Phường Bồ Đề, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Làm theo đúng định lượng, tiêu chuẩn món ăn do cấp trên đề ra
- Tuân thủ các quy định chế biến thực phẩm
- Duy trì tiêu chuẩn về An toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt quá trình làm việc
- Đảm bảo sử dụng và bảo quản máy móc, trang thiết bị đúng cách
- Báo cáo cấp trên kịp thời bất kỳ sự cố trong quá trình làm việc, đối với trang thiết bị và nguyên liệu thực phẩm
- Các công việc khác do sự phân công của bếp chính và quản lí nhà hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm phụ bếp âu 1 năm hoặc có chứng chỉ các trường đào tạo
- Sức khỏe tốt, cẩn thận, sạch sẽ và có tinh thần trách nhiệm
- Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8-10tr tuỳ theo năng lực
- Có chỗ gửi xe miễn phí
- Môi trường làm việc thân thiện, an toàn và hiện đại
- Được đào tạo và hướng dẫn các món ăn, công việc phù hợp với vị trí được phân công
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức, phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 104 phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, TP Hà Nội, Việt Nam

