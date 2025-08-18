Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 330 Ngọc Thụy, Phường Bồ Đề, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Làm theo đúng định lượng, tiêu chuẩn món ăn do cấp trên đề ra

- Tuân thủ các quy định chế biến thực phẩm

- Duy trì tiêu chuẩn về An toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt quá trình làm việc

- Đảm bảo sử dụng và bảo quản máy móc, trang thiết bị đúng cách

- Báo cáo cấp trên kịp thời bất kỳ sự cố trong quá trình làm việc, đối với trang thiết bị và nguyên liệu thực phẩm

- Các công việc khác do sự phân công của bếp chính và quản lí nhà hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm phụ bếp âu 1 năm hoặc có chứng chỉ các trường đào tạo

- Sức khỏe tốt, cẩn thận, sạch sẽ và có tinh thần trách nhiệm

- Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8-10tr tuỳ theo năng lực

- Có chỗ gửi xe miễn phí

- Môi trường làm việc thân thiện, an toàn và hiện đại

- Được đào tạo và hướng dẫn các món ăn, công việc phù hợp với vị trí được phân công

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức, phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG

