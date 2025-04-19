Tuyển Phụ bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 3A Hàng Cá, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Chuẩn bị thực phẩm: Sơ chế nguyên liệu và hỗ trợ nấu nướng theo chỉ dẫn của Bếp Trưởng.

Đảm bảo vệ sinh: Giữ gìn vệ sinh và sắp xếp ngăn nắp khu vực bếp.

Hỗ trợ quản lý tồn kho: Kiểm tra nguyên liệu, báo cáo thiếu hụt và hạn chế lãng phí thực phẩm.

Sử dụng thiết bị bếp: Vận hành thiết bị bếp đúng cách và an toàn.

Phối hợp nhóm: Hợp tác chặt chẽ với tất cả thành viên trong bếp để đảm bảo công việc trôi chảy.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng nấu ăn và sơ chế thực phẩm cơ bản.

Kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm và vệ sinh bếp.

Khả năng tuân thủ hướng dẫn và làm việc dưới áp lực.

Tinh thần đồng đội và thái độ tích cực.

Khả năng giao tiếp tốt và sẵn sàng học hỏi.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh (8-9 Triệu)

Thưởng theo hiệu suất

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Môi trường làm việc năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin