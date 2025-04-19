Tuyển Phụ bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tuyển Phụ bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
Ngày đăng tuyển: 19/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI

Phụ bếp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 3A Hàng Cá, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Chuẩn bị thực phẩm: Sơ chế nguyên liệu và hỗ trợ nấu nướng theo chỉ dẫn của Bếp Trưởng.
Đảm bảo vệ sinh: Giữ gìn vệ sinh và sắp xếp ngăn nắp khu vực bếp.
Hỗ trợ quản lý tồn kho: Kiểm tra nguyên liệu, báo cáo thiếu hụt và hạn chế lãng phí thực phẩm.
Sử dụng thiết bị bếp: Vận hành thiết bị bếp đúng cách và an toàn.
Phối hợp nhóm: Hợp tác chặt chẽ với tất cả thành viên trong bếp để đảm bảo công việc trôi chảy.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng nấu ăn và sơ chế thực phẩm cơ bản.
Kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm và vệ sinh bếp.
Khả năng tuân thủ hướng dẫn và làm việc dưới áp lực.
Tinh thần đồng đội và thái độ tích cực.
Khả năng giao tiếp tốt và sẵn sàng học hỏi.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh (8-9 Triệu)
Thưởng theo hiệu suất
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
Môi trường làm việc năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3B Phố Hàng Cá, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-phu-bep-thu-nhap-8-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job350185
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Tuyển Phụ bếp Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH STOCKHOLM
Tuyển Phụ bếp HỘ KINH DOANH STOCKHOLM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 8 Triệu
HỘ KINH DOANH STOCKHOLM
Hạn nộp: 27/07/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn 6 - 7.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Paris Baguette
Tuyển Phụ bếp Paris Baguette làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Paris Baguette
Hạn nộp: 19/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest
Tuyển Phụ bếp Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T làm việc tại Kiên Giang thu nhập 5 - 7 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T
Hạn nộp: 12/06/2025
Kiên Giang Đã hết hạn 5 - 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
Tuyển Phụ bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ
Hạn nộp: 27/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 39 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Tuyển Phụ bếp Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH STOCKHOLM
Tuyển Phụ bếp HỘ KINH DOANH STOCKHOLM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 8 Triệu
HỘ KINH DOANH STOCKHOLM
Hạn nộp: 27/07/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn 6 - 7.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Paris Baguette
Tuyển Phụ bếp Paris Baguette làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Paris Baguette
Hạn nộp: 19/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest
Tuyển Phụ bếp Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T làm việc tại Kiên Giang thu nhập 5 - 7 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T
Hạn nộp: 12/06/2025
Kiên Giang Đã hết hạn 5 - 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
Tuyển Phụ bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ
Hạn nộp: 27/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Phụ bếp BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp Công ty TNHH Savor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu Công ty TNHH Savor Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN SUSUBAO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SUSUBAO VIỆT NAM
5 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HSSY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HSSY
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)
0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phụ bếp HKD Tiểu Hà Khẩu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu HKD Tiểu Hà Khẩu
8.5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư
6 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phụ bếp Tokyo Gâteaux làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu Tokyo Gâteaux
Trên 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phụ bếp Công ty TNHH Savor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 7 Triệu Công ty TNHH Savor Việt Nam
6.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phụ bếp CHI NHÁNH HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & DU LỊCH TẦM NHÌN HÀ GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CHI NHÁNH HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & DU LỊCH TẦM NHÌN HÀ GIANG
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Hệ thống giáo dục Edufit
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phụ bếp Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Đại Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1,500 USD Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Đại Lợi
400 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG
3 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phụ bếp Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm