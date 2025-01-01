Tất cả địa điểm
Công việc Phụ bếp

-

Có 48 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Tuyển Phụ bếp Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH STOCKHOLM
Tuyển Phụ bếp HỘ KINH DOANH STOCKHOLM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 8 Triệu
HỘ KINH DOANH STOCKHOLM
Hạn nộp: 27/07/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn 6 - 7.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Paris Baguette
Tuyển Phụ bếp Paris Baguette làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Paris Baguette
Hạn nộp: 19/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest
Tuyển Phụ bếp Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T làm việc tại Kiên Giang thu nhập 5 - 7 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T
Hạn nộp: 12/06/2025
Kiên Giang Đã hết hạn 5 - 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
Tuyển Phụ bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ
Hạn nộp: 27/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH LARB THÁI
Tuyển Phụ bếp HỘ KINH DOANH LARB THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
HỘ KINH DOANH LARB THÁI
Hạn nộp: 26/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 7 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á
Hạn nộp: 12/04/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 6.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Đào Tạo - Tư Vấn - Thể Thao Domingo
Tuyển Phụ bếp Công Ty TNHH Một Thành Viên Đào Tạo - Tư Vấn - Thể Thao Domingo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Đào Tạo - Tư Vấn - Thể Thao Domingo
Hạn nộp: 22/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm BAT Vietnam
Tuyển Phụ bếp BAT Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,000 USD
BAT Vietnam
Hạn nộp: 13/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 800 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT Á
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT Á làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 600 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT Á
Hạn nộp: 13/03/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Đại Lợi
Tuyển Phụ bếp Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Đại Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1,500 USD
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Đại Lợi
Hạn nộp: 06/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hệ thống giáo dục Edufit
Tuyển Phụ bếp Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Hệ thống giáo dục Edufit
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Chef Chảo
Tuyển Phụ bếp Hộ Kinh Doanh Chef Chảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu
Hộ Kinh Doanh Chef Chảo
Hạn nộp: 13/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & DU LỊCH TẦM NHÌN HÀ GIANG
Tuyển Phụ bếp CHI NHÁNH HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & DU LỊCH TẦM NHÌN HÀ GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CHI NHÁNH HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & DU LỊCH TẦM NHÌN HÀ GIANG
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Dim Tu Tac
Tuyển Phụ bếp Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Dim Tu Tac làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Dim Tu Tac
Hạn nộp: 21/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 28/02/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON
Hạn nộp: 05/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay
Tuyển Phụ bếp Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay
Hạn nộp: 01/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm THE BRIX - Eatery Saigon
Tuyển Phụ bếp THE BRIX - Eatery Saigon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
THE BRIX - Eatery Saigon
Hạn nộp: 30/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Nhà Hàng Buffet Dmaris
Tuyển Phụ bếp Nhà Hàng Buffet Dmaris làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu
Nhà Hàng Buffet Dmaris
Hạn nộp: 22/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Dream Dragon Resort
Tuyển Phụ bếp Dream Dragon Resort làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Dream Dragon Resort
Hạn nộp: 18/01/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Savor Việt Nam
Tuyển Phụ bếp Công ty TNHH Savor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 7 Triệu
Công ty TNHH Savor Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ANNAM GOURMET Pro Company
Tuyển Phụ bếp ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ANNAM GOURMET Pro Company
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam
Tuyển Phụ bếp Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 85 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS
75 - 85 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HSSY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HSSY
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp Công ty cP Golden Sun làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 5 - 6 Triệu Công ty cP Golden Sun
5 - 6 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)
0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phụ bếp HKD Tiểu Hà Khẩu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu HKD Tiểu Hà Khẩu
8.5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư
6 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phụ bếp Tokyo Gâteaux làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu Tokyo Gâteaux
Trên 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phụ bếp Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phụ bếp ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ANNAM GOURMET Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phụ bếp Công ty TNHH Savor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 7 Triệu Công ty TNHH Savor Việt Nam
6.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
6 - 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phụ bếp Dream Dragon Resort làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Dream Dragon Resort
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp Nhà Hàng Buffet Dmaris làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu Nhà Hàng Buffet Dmaris
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp THE BRIX - Eatery Saigon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận THE BRIX - Eatery Saigon
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phụ bếp Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Dim Tu Tac làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Dim Tu Tac
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp CHI NHÁNH HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & DU LỊCH TẦM NHÌN HÀ GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CHI NHÁNH HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & DU LỊCH TẦM NHÌN HÀ GIANG
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp Hộ Kinh Doanh Chef Chảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu Hộ Kinh Doanh Chef Chảo
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phụ bếp Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Hệ thống giáo dục Edufit
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phụ bếp Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Đại Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1,500 USD Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Đại Lợi
400 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT Á làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 600 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT Á
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp BAT Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,000 USD BAT Vietnam
800 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp Công Ty TNHH Một Thành Viên Đào Tạo - Tư Vấn - Thể Thao Domingo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Đào Tạo - Tư Vấn - Thể Thao Domingo
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á
6.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp HỘ KINH DOANH LARB THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu HỘ KINH DOANH LARB THÁI
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG
3 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhu cầu tuyển phụ bếp hiện nay tăng cao do sự phát triển mạnh mẽ của ngành dịch vụ ăn uống và du lịch. Ngày càng nhiều nhà hàng, quán ăn, khách sạn và khu nghỉ dưỡng mở ra để đáp ứng nguyện vọng ẩm thực và trải nghiệm của khách hàng. Điều này dẫn đến nguồn nhân lực phụ bếp tăng lên, đảm bảo hoạt động chế biến và phục vụ món ăn hiệu quả với mức lương từ 6.000.000 – 12.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm phụ bếp

Phụ bếp là vị trí công việc hỗ trợ bếp chính trong các nhà hàng, khách sạn, quán ăn, trường học hoặc các cơ sở dịch vụ ăn uống. Công việc của phụ bếp chủ yếu chuẩn bị nguyên liệu, rửa bát đĩa, vệ sinh khu vực bếp, hỗ trợ các đầu bếp trong việc chế biến món ăn và đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hiện nay, nhu cầu tuyển phụ bếp đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt trong ngành dịch vụ ăn uống. Theo các trang tin tuyển dụng, công việc này có tới hàng nghìn tin đăng mỗi ngày. Các nhà hàng, quán ăn, khách sạn và cơ sở trường học đều cần phụ bếp để hỗ trợ các công việc chế biến và phục vụ món ăn. Điều này đồng nghĩa với việc, vị trí phụ bếp luôn tuyển dụng ổn định, đặc biệt trong mùa cao điểm hoặc các dịp lễ, Tết.

Nhu cầu tuyển phụ bếp ngày càng tăng cao
Nhu cầu tuyển phụ bếp ngày càng tăng cao

Ngoài ra, tiềm năng nghề nghiệp trong ngành phụ bếp khá lớn, đặc biệt đối với những ai mong muốn phát triển lâu dài. Nếu làm tốt, phụ bếp và có thể thăng tiến lên các vị trí cao hơn như bếp trưởng, bếp phó hoặc mở quán ăn kinh doanh riêng. Ngoài ra, công việc phụ bếp còn tạo cơ hội cho những người mới bắt đầu tìm hiểu về nấu nướng và khám phá các lĩnh vực liên quan.

2. Mức lương trung bình của việc làm phụ bếp

Theo thống kê, mức thu nhập cho vị trí tuyển phụ bếp dao động tùy theo môi trường làm việc, hình thức và kinh nghiệm của ứng viên. Mức lương này phản ánh sự đa dạng trong ngành dịch vụ ăn uống, từ các quán ăn bình dân đến nhà hàng cao cấp và khách sạn quốc tế. Dưới đây là mức lương phổ biến cho từng vị trí phụ bếp:

Việc làm phụ bếp Mức lương dao động VNĐ/tháng
Phụ bếp khách sạn 8.000.000 - 12.000.000
Phụ bếp nhà hàng 6.000.000 - 10.000.000
Phụ bếp trường học 5.000.000 - 7.000.000
Phụ bếp quán ăn 4.000.000 - 6.000.000

Việc làm phụ bếp Mức lương dao động VNĐ/tháng
Phụ bếp Full-time 6.000.000 - 8.000.000
Phụ bếp theo ca (Sáng, tối) 5.000.000 - 7.000.000
Phụ bếp không có kinh nghiệm 4.000.000 - 6.000.000

3. Những việc làm phụ bếp phổ biến nhất hiện nay

Công việc phụ bếp là vị trí quan trọng trong ngành dịch vụ ăn uống, hỗ trợ các bếp chính và đảm bảo quy trình chế biến món ăn diễn ra suôn sẻ. Tùy theo môi trường làm việc, phụ bếp có những vai trò và yêu cầu riêng biệt. Dưới đây là các loại hình việc làm khi tuyển phụ bếp phổ biến hiện nay:

Tùy theo môi trường làm việc, phụ bếp có những vai trò và yêu cầu riêng biệt
Tùy theo môi trường làm việc, phụ bếp có những vai trò và yêu cầu riêng biệt

3.1. Phụ bếp nhà hàng

Phụ bếp nhà hàng thường làm việc trong các cơ sở ăn uống cao cấp, đảm nhận việc chuẩn bị nguyên liệu, hỗ trợ nấu nướng và trình bày món ăn theo tiêu chuẩn. Công việc đòi hỏi sự nhanh nhẹn, cẩn thận và kỹ năng phối hợp tốt với đội ngũ bếp chính.

3.2. Phụ bếp quán ăn

Vị trí này thường phù hợp với các quán ăn bình dân, nơi khối lượng công việc nhẹ nhàng hơn so với nhà hàng. Phụ bếp quán ăn tập trung vào sơ chế nguyên liệu, rửa bát đĩa và giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc, không yêu cầu kinh nghiệm cao.

3.3. Phụ bếp khách sạn

Phụ bếp tại các khách sạn thường phải làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Nhân viên có nhiệm vụ chuẩn bị các món ăn theo thực đơn đa dạng, phối hợp chặt chẽ với bếp trưởng và đảm bảo chất lượng món ăn đạt chuẩn quốc tế.

3.4. Phụ bếp trường học

Phụ bếp trường học thường làm việc trong căng tin hoặc bếp ăn tập thể, đặc biệt tại các trường mầm non và tiểu học. Công việc này yêu cầu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và chế biến các món ăn đơn giản, phù hợp với dinh dưỡng cho trẻ em và học sinh.

4. Hình thức tuyển dụng việc làm phụ bếp

Với nhu cầu đa dạng từ các nhà hàng, quán ăn và khách sạn, việc làm phụ bếp hiện được tuyển dụng với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng lao động. Dưới đây là một số hình thức tuyển dụng phổ biến trong ngành:

Việc làm phụ bếp phải linh hoạt giờ giấc, nhiều loại hình thức để ứng viên lựa chọn
Việc làm phụ bếp phải linh hoạt giờ giấc, nhiều loại hình thức để ứng viên lựa chọn

4.1. Việc làm phụ bếp Full-time

Đây là hình thức tuyển dụng phổ biến nhất, dành cho những ứng viên mong muốn có công việc ổn định với thời gian làm việc cố định 8-10 giờ/ngày. Công việc này yêu cầu nhân sự thực hiện các nhiệm vụ chính như chuẩn bị nguyên liệu, hỗ trợ bếp chính và giữ vệ sinh khu vực làm việc. Mức lương trung bình cho vị trí tuyển phụ bếp Full-time dao động từ 6.000.000 – 8.000.000 VNĐ/tháng.

4.2. Việc làm phụ bếp theo ca (Sáng, tối)

Hình thức làm việc theo ca phù hợp với những người tìm kiếm sự linh hoạt trong thời gian làm việc. Các ca thường được chia thành ca sáng (6h-14h) hoặc ca tối (14h-22h), tùy vào nhu cầu của nhà hàng hoặc khách sạn. Mức lương cho công việc này thường được tính theo giờ, dao động từ 5.000.000 – 7.000.000 VNĐ/tháng.

4.3. Việc làm phụ bếp không có kinh nghiệm

Nhiều nhà hàng và quán ăn sẵn sàng tuyển dụng phụ bếp không yêu cầu kinh nghiệm, tạo cơ hội cho sinh viên hoặc người lao động mới làm quen với nghề. Các ứng viên chỉ cần có sức khỏe tốt, sự chăm chỉ và thái độ học hỏi. Công việc chủ yếu là hỗ trợ bếp chính trong các nhiệm vụ đơn giản như rửa rau, sơ chế nguyên liệu và dọn dẹp. Mức lương khởi điểm cho vị trí này dao động từ 4.000.000 – 6.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào khối lượng công việc và quy mô của đơn vị tuyển dụng.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm phụ bếp nhiều nhất

Việc tuyển phụ bếp đang trở thành lựa chọn phổ biến tại các thành phố lớn nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngành ẩm thực và du lịch. Đà Nẵng, Hà NộiTP.HCM luôn có nhu cầu tuyển dụng cao, mang lại cơ hội làm việc và mức thu nhập ổn định cho người lao động.

Khu vực tuyển phụ bếp nhiều tập trung ở các thành phố lớn
Khu vực tuyển phụ bếp nhiều tập trung ở các thành phố lớn

5.1. Tuyển dụng việc làm phụ bếp tại Đà Nẵng

Đà Nẵng với vai trò là thành phố du lịch nổi tiếng, có nhu cầu lớn về nhân sự phụ bếp phục vụ cho các nhà hàng, khách sạn và khu nghỉ dưỡng ven biển. Công việc này yêu cầu sự chăm chỉ, kỹ năng hỗ trợ bếp chính và khả năng làm việc nhanh nhẹn trong môi trường chuyên nghiệp.

Mức lương cho vị trí này dao động từ 6.000.000 – 8.000.000 VNĐ/tháng, có thể cao hơn nếu làm việc tại các nhà hàng cao cấp. Khu vực tuyển phụ bếp nhiều nhất tập trung ở Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và các khu vực trung tâm thành phố.

5.2. Tuyển dụng việc làm phụ bếp tại tại Hà Nội

Hà Nội là một trong những thị trường việc làm phụ bếp sôi động nhất cả nước nhờ sự phát triển của ngành ẩm thực, dịch vụ và du lịch. Các vị trí phụ bếp tại đây yêu cầu sự nhanh nhẹn, kỹ năng xử lý nguyên liệu cơ bản, phối hợp tốt với đội ngũ bếp chính, duy trì tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Mức lương cho công việc này dao động từ 5.000.000 – 7.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào loại hình nhà hàng hoặc khách sạn. Những khu vực tập trung nhiều cơ hội việc làm phụ bếp nhất bao gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy,…

5.3. Tuyển dụng việc làm phụ bếp tại TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, với ngành ẩm thực và dịch vụ phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho vị trí phụ bếp. Công việc này yêu cầu nhân sự có sức khỏe tốt, khả năng làm việc dưới áp lực cao, kỹ năng hỗ trợ bếp chính trong việc chuẩn bị, chế biến nguyên liệu và vệ sinh khu vực làm việc.

Mức lương cho vị trí tuyển phụ bếp dao động từ 6.000.000 – 9.000.000 VNĐ/tháng, thường tập trung ở Quận 1, Quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận và Thủ Đức.

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm phụ bếp

Việc tuyển phụ bếp đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong các hoạt động của nhà bếp. Dưới đây là những yêu cầu phổ biến mà nhà tuyển dụng đặt ra:

Nhà tuyển dụng yêu cầu nhân viên phụ bếp có kiến thức cơ bản về nấu nướng
Nhà tuyển dụng yêu cầu nhân viên phụ bếp có kiến thức cơ bản về nấu nướng
  • Linh hoạt thời gian: Sẵn sàng làm việc theo ca, vào buổi tối, cuối tuần, hoặc ngày lễ tùy theo yêu cầu của nhà hàng.
  • Tinh thần học hỏi: Luôn sẵn sàng tiếp thu kiến thức, cải thiện kỹ năng và phát triển trong nghề.
  • Khả năng làm việc nhóm: Phối hợp tốt với đầu bếp chính và các đồng nghiệp trong bếp để hoàn thành công việc hiệu quả.
  • Thể lực và sức khỏe tốt: Đảm bảo khả năng làm việc trong môi trường bận rộn, năng động và đứng lâu trong thời gian dài.
  • Thái độ làm việc tích cực: Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc được giao.
  • Kinh nghiệm làm việc (ưu tiên): Nhà tuyển dụng thường ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong môi trường bếp chuyên nghiệp.
  • Kiến thức cơ bản về nấu nướng: Hiểu biết về sơ chế nguyên liệu và các bước chuẩn bị cơ bản cho quá trình chế biến món ăn.
  • Tuân thủ vệ sinh và an toàn thực phẩm: Có ý thức cao trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, dụng cụ bếp và thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm.

Để trở thành một phụ bếp giỏi và đáp ứng tốt yêu cầu của nhà tuyển dụng, bạn nên rèn luyện các kỹ năng chuyên môn, giữ thái độ làm việc tích cực, không ngừng nâng cao khả năng của bản thân.

Nói chung, việc tuyển phụ bếp hiện nay đang có nhu cầu tuyển dụng rất cao, đặc biệt trong các nhà hàng, khách sạn, quán ăn và các cơ sở dịch vụ ẩm thực. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành F&B và nhu cầu về dịch vụ ẩm thực đa dạng đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các ứng viên. Nếu bạn đam mê công việc trong ngành ẩm thực và muốn thử sức trong một lĩnh vực có tiềm năng phát triển cao, hãy tìm hiểu và tham gia vào ngành việc làm phụ bếp.