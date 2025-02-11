Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM làm việc tại Thái Bình thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thái Bình:
- KCN Phong Phú, Phường Tiền Phong, TP Thái Bình, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Xây dựng kịch bản và sáng tạo nội dung video ngắn phục vụ cho truyền thông và Marketing của doanh nghiệp
Phối hợp cùng các team liên quan tham gia vào công tác quay dựng sản xuất video sản phẩm
Biên tập nội dung (content, video, hình ảnh..) đăng tải lên nền tảng Tiktok
Quản lý chất lượng nội dung đâm bảo đùng chiến lược truyền thông và marketting của doanh nghiệp
Triển khai báo cáo và bảo vệ kết quả làm việc định kỳ theo mẫu
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu policy nền tảng tiktok và xu hướng sáng tạo nội dung video ngắn
Hiểu biệt các lý thuyết trong hoạt động xây dựng nội dung và kịch bản
Sử dụng thành thạo các công cụ chỉnh sửa biên tập hình ảnh và video
Sáng tạo, năng động có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Sử dụng tốt các công cụ Ai hỗ trợ xây dựng nội dung như (Chatgpt, Elevenlabs.io...)
Đã từng làm việc tại vị trí tương đương ít nhất 3 tháng (sở hữu kênh trên 10k follow là một lợi thế)
Đã từng tham gia các khóa học chuyên môn trong ngành sáng tạo nội dung ngân là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trên 10TR/ Tháng tùy năng lực ứng viên
Bảo hiểm, thưởng lễ tết, team building,...
Được đào tạo bài bản về sản phẩm và công việc
Kí HDLD. đóng bảo hiểm đầy đù
Thưởng lễ tết, hiếu, hỉ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM
