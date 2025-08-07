Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5, N01
- T4 Phú Mỹ Complex, Đường Hoàng Minh Thảo, Khu Ngoại Giao Đoàn, P. Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 13 - 17 Triệu
Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, PR, Văn học, Sân khấu Điện ảnh hoặc các ngành liên quan.
- Có từ 3 năm kinh nghiệm viết kịch bản (ưu tiên ứng viên đã làm ở công ty sản xuất video, agency, đài truyền hình, nền tảng mạng xã hội).
- Kỹ năng viết lách, kể chuyện sáng tạo, logic, phù hợp nhiều tone giọng.
- Có khả năng làm việc nhóm tốt, tinh thần trách nhiệm cao.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giám sát quay dựng hoặc có kiến thức cơ bản về dựng phim.
- Ưu tiên biết ứng dụng các công cụ AI trong thiết kế.
- Kỹ năng phối hợp nhóm và liên phòng ban tốt.
- Có tư duy tổ chức, sẵn sàng thích nghi với hệ thống quy trình chuẩn hóa trong môi trường doanh nghiệp là lợi thế.
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương gross: 13.000.000 - 17.000.000
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
