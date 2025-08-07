Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, N01 - T4 Phú Mỹ Complex, Đường Hoàng Minh Thảo, Khu Ngoại Giao Đoàn, P. Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, PR, Văn học, Sân khấu Điện ảnh hoặc các ngành liên quan.

- Có từ 3 năm kinh nghiệm viết kịch bản (ưu tiên ứng viên đã làm ở công ty sản xuất video, agency, đài truyền hình, nền tảng mạng xã hội).

- Kỹ năng viết lách, kể chuyện sáng tạo, logic, phù hợp nhiều tone giọng.

- Có khả năng làm việc nhóm tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giám sát quay dựng hoặc có kiến thức cơ bản về dựng phim.

- Ưu tiên biết ứng dụng các công cụ AI trong thiết kế.

- Kỹ năng phối hợp nhóm và liên phòng ban tốt.

- Có tư duy tổ chức, sẵn sàng thích nghi với hệ thống quy trình chuẩn hóa trong môi trường doanh nghiệp là lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương gross: 13.000.000 - 17.000.000

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát

