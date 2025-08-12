Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH TAV làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TAV
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
CÔNG TY TNHH TAV

Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY TNHH TAV

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Bình: KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kế hoạch sản xuất rập
+ Rập mẫu: Theo dõi kế hoạch sản xuất mẫu và làm việc với Kỹ thuật Rập để đảm bảo rập được giao đúng hạn phục vụ sản xuất mẫu.
+ Rập sản xuất đại trà: Nhận lịch sản xuất từ bộ phận CSP, phối hợp cùng Kỹ thuật Rập để đảm bảo rập được bàn giao đúng hạn cho sản xuất số lượng lớn.
- Kế hoạch sản xuất mẫu
+ Theo dõi đơn hàng mẫu: Tiếp nhận đơn hàng mẫu từ bộ phận CS và theo dõi việc bổ sung thông tin còn thiếu nếu cần.
+ Lập kế hoạch mẫu: Xây dựng lịch sản xuất mẫu dựa trên dự báo từ CS. Đưa ra khuyến nghị cho Quản lý Phòng Mẫu về năng lực phòng trong các giai đoạn cao điểm và thấp điểm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

'- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành May mặc hoặc các ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm lập kế hoạch sản xuất hoặc liên quan đến sản xuất mẫu/rập là lợi thế.
- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và phối hợp tốt giữa các phòng ban
- Cẩn thận, có khả năng tổ chức và quản lý công việc hiệu quả
- Tiếng Anh đọc dịch chuyên ngành, giao tiếp cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH TAV Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được đào tạo chuyên môn và phần mềm thiết kế Gerber
BHXH đóng dựa theo mức lương thỏa thuận
Chế độ phúc lợi tốt
Cơ hội phát triển và thăng tiến rộng mở
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Thường xuyên được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm
Khám sức khỏe chuyên sâu 2 đợt/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TAV

CÔNG TY TNHH TAV

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 4 đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Thái Bình

