Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH TAV làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Bình: KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kế hoạch sản xuất rập

+ Rập mẫu: Theo dõi kế hoạch sản xuất mẫu và làm việc với Kỹ thuật Rập để đảm bảo rập được giao đúng hạn phục vụ sản xuất mẫu.

+ Rập sản xuất đại trà: Nhận lịch sản xuất từ bộ phận CSP, phối hợp cùng Kỹ thuật Rập để đảm bảo rập được bàn giao đúng hạn cho sản xuất số lượng lớn.

- Kế hoạch sản xuất mẫu

+ Theo dõi đơn hàng mẫu: Tiếp nhận đơn hàng mẫu từ bộ phận CS và theo dõi việc bổ sung thông tin còn thiếu nếu cần.

+ Lập kế hoạch mẫu: Xây dựng lịch sản xuất mẫu dựa trên dự báo từ CS. Đưa ra khuyến nghị cho Quản lý Phòng Mẫu về năng lực phòng trong các giai đoạn cao điểm và thấp điểm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

'- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành May mặc hoặc các ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm lập kế hoạch sản xuất hoặc liên quan đến sản xuất mẫu/rập là lợi thế.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và phối hợp tốt giữa các phòng ban

- Cẩn thận, có khả năng tổ chức và quản lý công việc hiệu quả

- Tiếng Anh đọc dịch chuyên ngành, giao tiếp cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH TAV Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Được đào tạo chuyên môn và phần mềm thiết kế Gerber

BHXH đóng dựa theo mức lương thỏa thuận

Chế độ phúc lợi tốt

Cơ hội phát triển và thăng tiến rộng mở

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Thường xuyên được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm

Khám sức khỏe chuyên sâu 2 đợt/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAV

