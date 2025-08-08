Tuyển Biên kịch Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela

Biên kịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Viglacera Tower, số 1 Đại Lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng, viết kịch bản sáng tạo cho các video bán hàng (TVC, short video, livestream, nội dung mạng xã hội).
Đạo diễn và giám sát quá trình quay dựng, đảm bảo video truyền tải thông điệp thương hiệu và thu hút khách hàng.
Phối hợp với đội ngũ quay phim, editor, stylist để thực hiện từ khâu tiền sản xuất (pre-production) đến hậu kỳ (post-production).
Đưa ra hướng dẫn chi tiết cho diễn viên, KOC hoặc nhân sự livestream để tối ưu hóa hiệu quả bán hàng.
Theo dõi hiệu suất video (lượt xem, tương tác, doanh số) và điều chỉnh chiến lược sáng tạo khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực biên kịch, đạo diễn hoặc sản xuất video bán hàng (ưu tiên lĩnh vực TMĐT, thời trang, mỹ phẩm).
Kỹ năng viết kịch bản sáng tạo, khả năng kể chuyện hấp dẫn và hiểu tâm lý người xem.
Thành thạo quy trình sản xuất video, từ lên kế hoạch, chỉ đạo quay đến giám sát hậu kỳ.
Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video (Adobe Premiere, After Effects, Final Cut Pro) là lợi thế.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với KOC, influencer hoặc livestream bán hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, cạnh tranh dựa trên kinh nghiệm và hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội học hỏi và phát triển trong ngành.
Tham gia các hoạt động gắn kết: TGIF, tiệc sinh nhật, meeting định kỳ.
Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN sau khi chuyển thành nhân viên chính thức (theo quy định).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: - Tầng 5, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội- Tầng 8, tòa nhà Eva Building, 38/3 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

