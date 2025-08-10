Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB

Biên kịch

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 157 Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng và phát triển kịch bản chi tiết cho các sản phẩm Kids Song 2D, dựa trên định hướng từ khóa, concept và insight khán giả , phối hợp cùng bộ phận SEO, sản xuất và các khối hỗ trợ.
Nghiên cứu nội dung và phân tích đặc điểm các dự án đang triển khai, từ đó đề xuất ý tưởng mới hoặc cải tiến chất lượng kho kịch bản hiện có nhằm nâng cao sức hút và hiệu quả nội dung.
Góp ý, hoàn thiện chất lượng sản phẩm của nhóm sản xuất.
Thực hiện các công việc chuyên môn khác do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm viết cho mảng Kids Song.
Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong môi trường Youtube.
Có khả năng nghiên cứu, sáng tạo nhiều ý tưởng, khả năng tưởng tượng và nắm bắt trend tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trực tiếp với đội ngũ giàu kinh nghiệm của công ty.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, được xét đánh giá tăng lương 2 lần/năm.
Có đầy đủ các chế độ: thưởng, BHXH, quà lễ tết, lương t13...
Khám sức khỏe tổng quát 1 lần/năm, trợ cấp y tế ốm đau,...
Chế độ nghỉ phép: 14 -18 ngày phép/năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Được công ty cung cấp toàn bộ trang thiết bị phục vụ công việc.
Tham gia khóa học đào tạo kỹ năng mềm định kì của công ty.
Du lịch, teambuilding, hoạt động CLB thể thao thường niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8,9 - 157 Cầu Diễn - Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm- Hà Nội

