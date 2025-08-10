Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 157 Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Xây dựng và phát triển kịch bản chi tiết cho các sản phẩm Kids Song 2D, dựa trên định hướng từ khóa, concept và insight khán giả , phối hợp cùng bộ phận SEO, sản xuất và các khối hỗ trợ.

Nghiên cứu nội dung và phân tích đặc điểm các dự án đang triển khai, từ đó đề xuất ý tưởng mới hoặc cải tiến chất lượng kho kịch bản hiện có nhằm nâng cao sức hút và hiệu quả nội dung.

Góp ý, hoàn thiện chất lượng sản phẩm của nhóm sản xuất.

Thực hiện các công việc chuyên môn khác do cấp trên yêu cầu.

Có kinh nghiệm viết cho mảng Kids Song.

Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong môi trường Youtube.

Có khả năng nghiên cứu, sáng tạo nhiều ý tưởng, khả năng tưởng tượng và nắm bắt trend tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trực tiếp với đội ngũ giàu kinh nghiệm của công ty.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, được xét đánh giá tăng lương 2 lần/năm.

Có đầy đủ các chế độ: thưởng, BHXH, quà lễ tết, lương t13...

Khám sức khỏe tổng quát 1 lần/năm, trợ cấp y tế ốm đau,...

Chế độ nghỉ phép: 14 -18 ngày phép/năm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Được công ty cung cấp toàn bộ trang thiết bị phục vụ công việc.

Tham gia khóa học đào tạo kỹ năng mềm định kì của công ty.

Du lịch, teambuilding, hoạt động CLB thể thao thường niên.

