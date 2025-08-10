Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
- Hà Nội: Số 157 Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Xây dựng và phát triển kịch bản chi tiết cho các sản phẩm Kids Song 2D, dựa trên định hướng từ khóa, concept và insight khán giả , phối hợp cùng bộ phận SEO, sản xuất và các khối hỗ trợ.
Nghiên cứu nội dung và phân tích đặc điểm các dự án đang triển khai, từ đó đề xuất ý tưởng mới hoặc cải tiến chất lượng kho kịch bản hiện có nhằm nâng cao sức hút và hiệu quả nội dung.
Góp ý, hoàn thiện chất lượng sản phẩm của nhóm sản xuất.
Thực hiện các công việc chuyên môn khác do cấp trên yêu cầu.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong môi trường Youtube.
Có khả năng nghiên cứu, sáng tạo nhiều ý tưởng, khả năng tưởng tượng và nắm bắt trend tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB Thì Được Hưởng Những Gì
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, được xét đánh giá tăng lương 2 lần/năm.
Có đầy đủ các chế độ: thưởng, BHXH, quà lễ tết, lương t13...
Khám sức khỏe tổng quát 1 lần/năm, trợ cấp y tế ốm đau,...
Chế độ nghỉ phép: 14 -18 ngày phép/năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Được công ty cung cấp toàn bộ trang thiết bị phục vụ công việc.
Tham gia khóa học đào tạo kỹ năng mềm định kì của công ty.
Du lịch, teambuilding, hoạt động CLB thể thao thường niên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI