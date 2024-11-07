Tuyển Công nghệ thông tin khác CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

Công nghệ thông tin khác

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ thông tin khác Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 6th Element, đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Thu thập và xử lý dữ liệu nhân sự, dữ liệu dự án của công ty
Theo dõi, thu thập và phân tích hiệu quả của từng dự án, đánh giá mức độ hoàn thành và tác động của chúng đối với các mục tiêu tài chính và hiệu suất tổng thể của bộ phận
Thiết lập các thống kê báo cáo từ các dữ liệu thu thập được
Báo cáo kết quả phân tích và đề xuất điều chỉnh/cải tiến lãnh đạo cho tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu quả hoạt động
Thường xuyên đánh giá chất lượng hoạt động vận hành, giám sát phản hồi của phòng ban, đồng thời đề xuất các giải pháp vận hành.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm ở các công việc liên quan
Có kỹ năng google sheets, excel tốt
Ưu tiên các ứng viên có chuyên ngành quản trị kinh doanh, thống kế dữ liệu, kinh tế
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm.
Tiếng Anh tốt
Ngoại hình ưa nhìn, tự tin giao tiếp, nhanh nhẹn, chăm chỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực
Có lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của Công ty (Gói thu nhập năm 14-16 tháng/năm)
Được tham gia đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc.
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm phục vụ cho công việc và định hướng Career Path rõ ràng
Review lương 2 lần/năm
OT theo quy định của pháp luật
Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Luật.
Gói bảo hiểm PTI chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CBNV
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Tham gia các chương trình Teambuilding, Du lịch hàng năm
Tham gia các chương trình Sinh nhật, Noel, Year End Party...
Nhiều chế độ đãi ngộ khác,...

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà 6th Element, đường Nguyễn Văn Huyên, quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

