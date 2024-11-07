Tuyển Công nghệ thông tin khác CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 6th Element, đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác

Thu thập và xử lý dữ liệu nhân sự, dữ liệu dự án của công ty

Theo dõi, thu thập và phân tích hiệu quả của từng dự án, đánh giá mức độ hoàn thành và tác động của chúng đối với các mục tiêu tài chính và hiệu suất tổng thể của bộ phận

Thiết lập các thống kê báo cáo từ các dữ liệu thu thập được

Báo cáo kết quả phân tích và đề xuất điều chỉnh/cải tiến lãnh đạo cho tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu quả hoạt động

Thường xuyên đánh giá chất lượng hoạt động vận hành, giám sát phản hồi của phòng ban, đồng thời đề xuất các giải pháp vận hành.

Yêu Cầu Công Việc

Từ 2 năm kinh nghiệm ở các công việc liên quan

Có kỹ năng google sheets, excel tốt

Ưu tiên các ứng viên có chuyên ngành quản trị kinh doanh, thống kế dữ liệu, kinh tế

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm.

Tiếng Anh tốt

Ngoại hình ưa nhìn, tự tin giao tiếp, nhanh nhẹn, chăm chỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực

Có lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của Công ty (Gói thu nhập năm 14-16 tháng/năm)

Được tham gia đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc.

Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm phục vụ cho công việc và định hướng Career Path rõ ràng

Review lương 2 lần/năm

OT theo quy định của pháp luật

Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Luật.

Gói bảo hiểm PTI chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CBNV

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Tham gia các chương trình Teambuilding, Du lịch hàng năm

Tham gia các chương trình Sinh nhật, Noel, Year End Party...

Nhiều chế độ đãi ngộ khác,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

