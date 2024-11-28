Tuyển Công nghệ thông tin khác Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Làm việc với Coordinator, phối hợp với các phòng để xác định mục tiêu phát triển của sản phẩm và đưa ra định hướng thiết kế theo đúng các chuẩn mực được đề ra phù hợp với thị trường/khách hàng mục tiêu.

Nguyên cứu và đưa ra các giải pháp tối ưu nhất về UX trên sản phẩm giúp người dùng có trải nghiệm tốt nhất.

Thiết kế các User interface, Userflow, Prototype đơn giản, các animation theo yêu cầu.

Tham gia cùng nhóm nghiên cứu, phát triển cho ra giải pháp UI/ UX của sản phẩm trên các nền tảng Web, Web/App, Mobile, Decktop theo đúng như yêu cầu.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Mỹ thuật, Thiết kế đồ họa, Truyền thông đa phương tiện, Kiến trúc.

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí UI/ UX Design.

Nắm vững các kiến thức và nguyên tắc chung về thiết kế Design system, Material Design, Flat Design. Thiết kế các mẫu sản phẩm.

Thành thạo phần mềm Figma, Adobe Ilustrator, Adobe after effect, ProtoPie.

Thành thạo việc thiết kế Wireframe, Userflow, Prototype, Nguyên cứu và phát triển giao diện người dùng.

Ứng viên đã từng thiết kế và trải nghiệm về sản phẩm SmartHome hoặc Camera là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp và hoạt động nhóm tốt.

Hồ sơ tuyển dụng bao gồm ít nhất 2 sản phẩm hay dự án thiết kế đã làm (Gửi kèm Portfolio/ link Portfolio khi ứng tuyển)

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập cạnh tranh (thưởng lương tháng 13, thưởng nghỉ mát....)

Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân ...

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.

Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11...

Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

