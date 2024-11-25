Tuyển Công nghệ thông tin khác Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 21 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ thông tin khác Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác Với Mức Lương Đến 21 Triệu
Quản lý các dự án CNTT mảng Banking, lập kế hoạch chi tiết và thực hiện triển khai các dự án được giao. Ước tính và phân bổ nguồn lực cần thiết cho dự án.
Làm việc với các bên liên quan của dự án và quản lý nguồn lực: Phân bổ nguồn lực hiệu quả, phân chia công việc cho thành viên, theo dõi tiến độ và nghiệm thu.
Thường xuyên đánh giá tình trạng của dự án và báo cáo kịp thời cho ban lãnh đạo
Đảm bảo luồn thông tin thống suốt và đồng bộ giữa các bên liên quan và các thành viên trong dự án. Đo lường hiệu quả của việc thực hiện dự án.
Quản lý các rủi ro và xung đột trong dự án.
Chịu trách nhiệm triển khai và hỗ trợ sau triển khai các phần mềm.
Với Mức Lương Đến 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết và nắm rõ về các phương pháp, mô hình quản lý dự án, quản lý team hiện đại như PMI, Agile/ Scrum
Ưu tiên Có kiến thức về các quy trình, tiêu chuẩn của thế giới về CNTT như CMMI, ITIL, ISO 27000...
Có khả năng viết tài liệu quản lý dự án
Khả năng tổ chức, quản lý tốt với các thành viên dự án và các phòng ban liên quan
Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Ký hợp đồng chính thức và nhận full lương từ tháng đầu tiên, không cần qua thử việc.
Thưởng lương tháng 13, quỹ team lunch hàng tháng
Nếu phát sinh OT sẽ được chi trả theo đúng quy định của luật lao động: 150% lương ngày thường, 200% ngày nghỉ & 300% ngày lễ
Được quy đổi phép thành tiền khi nhân sự còn dư ngày phép
Được tham gia vào các dự án lớn của Ngân hàng để học hỏi và phát triển năng lực quản lý & chuyên môn
Được hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
