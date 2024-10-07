Tuyển Bưu chính Viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà FPT Tân Thuận 3, Lô B3, Đường Sáng Tạo, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phát triển và duy trì ứng dụng phần mềm sử dụng Python, bao gồm thiết kế, lập trình, thử nghiệm và triển khai theo định hướng công ty.

• Tham gia phát triển và xây dựng 1 trong 2 dự án Sale Online Platform hoặc Smarthome của công ty.

• Tham gia vào toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm, từ phân tích yêu cầu đến triển khai sản phẩm, phát triển tính năng mới, tối ưu hóa perfomance và bảo mật nền tảng, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tin cậy.

• Xây dựng và tối ưu hóa các API, microservices và hệ thống.

• Hỗ trợ phát triển các API và các dịch vụ microservices để tích hợp với các nền tảng đối tác.

• Thực hiện tích hợp với các hệ thống hiện có, bao gồm CRM, ERP, và các dịch vụ thanh toán trực tuyến.

• Làm việc với các công nghệ liên quan đến xử lý dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

• Hỗ trợ việc tích hợp các hệ thống phần mềm khác nhau.

• Tham gia vào quá trình đánh giá và lựa chọn công nghệ phù hợp cho dự án.

• Phối hợp với các thành viên trong nhóm và các bộ phận liên quan để đảm bảo dự án được thực hiện hiệu quả.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ đã tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin.

• Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm & thành thạo ngôn ngữ lập trình Python.

• Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 01 năm với một trong các framework Python sau: Flask/Django/ Fast API/ Starlette, ...

• Có kinh nghiệm làm việc với các hệ cơ sở dữ liệu: MySQL, PostgreSQL, MongoDB.

• Thành thạo nguyên tắc lập trình hướng đối tượng (OOP), các kiến thức về thiết kế phần mềm và có kỹ năng lập trình theo mô hình MVC.

• Có kinh nghiệm làm việc với RESTful API.

• Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống message queue như Celery, Redis queue, Dramatiq,...

• Có kinh nghiệm làm việc với Docker và các web server: Nginx, Apache.

• Có kinh nghiệm làm việc với Kibana, Elasticsearch, Kafka, và các công cụ CI/CD.

• Có hiểu biết về các kiến trúc phát triển phần mềm: Microservices, Monolithic, microservices architecture và event driven programming paradigm.

• Có hiểu biết về queue như Redis, RabbitMQ, Apache Kafka, Memcached.

• Có kiến thức cơ bản về HTML/CSS/Javascript/Jquery/ Web services/ OAuth2

• Thành thạo công cụ quản lý mã nguồn Git. Viết tài liệu cho API.

• Có hiểu biết về Linux, Ubuntu là một lợi thế.

• Có hiệu biết về nodejs là một lợi thế

• Sử dụng công cụ quản lý kiểm thử và bug tracking.

• Sử dụng các công cụ như JIRA, Taiga, hoặc Redmine để quản lý công việc

• Hiểu biết về các phương pháp phát triển phần mềm: Kiến thức về Agile, Scrum, Kanban và có kỹ năng tham gia vào các sprint, daily stand-up meetings, và review meeting.

• Có khả năng tư duy, làm việc nhóm. Có khả năng giao tiếp tốt.

• Có khả năng đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh.

• Thích tìm hiểu, nghiên cứu các công nghệ lập trình mới.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

• Gói thu nhập cạnh tranh. Lương tháng 13.

• Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

• Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân ...

• Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.

• Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

• Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

• Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11...

• Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Ghi chú: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT VNR500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin