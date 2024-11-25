Tuyển QA thu nhập 25 - 28 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương 25 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 17/42 đường Lê Văn Tách, KP. Bình Đường, P.Trường Thọ, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 28 Triệu

Lập kế hoạch và báo cáo về việc quản lý, cải tiến hệ thống tài liệu quản trị của công ty theo định kỳ (tháng/ quý/ năm)

Thực hiện các hoạt động quản lý và cải tiến hệ thống tài liệu Công ty

Hỗ trợ các công việc có liên quan đến xây dựng mới, sửa đổi hệ thống tài liệu do các phòng/ ban đơn vị trong công ty làm chủ quản

Phối hợp và hỗ trợ các công việc soạn thảo, xem xét, ban hành tài liệu và truy cập hệ thống quản lý tài liệu công ty khi cần.

Với Mức Lương 25 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phẩm chất cá nhân:

Tư duy tốt, mạch lạc

Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm liên quan đến đảm bảo chất lượng hoặc soạn thảo văn bản quản trị nội bộ doanh nghiệp

Kiến thức liên quan:

Có hiểu biết sâu về quản lý chất lượng và các hệ thống quản lý chất lượng

Có kiến thức về hoạt động quản trị chung của doanh nghiệp (nhân sự, tài chính, hành chính, kinh doanh,...

Kỹ năng khác:

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, powerpoint,..)

Có khả năng viết và diễn đạt bằng văn bản rõ ràng, cô đọng

Cẩn thận, tỉ mỉ

Tại Sendo Technology JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc nhận 100% lương.

Sau 2 tháng thử việc đóng bảo hiểm full lương.

Được mua bảo hiểm FPT Care: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện có thể đi khám, chữa bệnh ờ hầu hết các Bệnh viện lớn mà không phải chờ đợi và được hưởng dịch vụ tốt nhất.

Được công ty hỗ trợ chi phí khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm.

Được công ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước.

Được đi nghỉ mát hàng năm và tham gia các hoạt động Team Building ít nhất 01 lần/năm.

Được tặng quà sinh nhật, lễ, tết.

Được tham gia các hoạt động Công đoàn, phong trào văn hóa FPT. (Các câu lạc bộ thể thao, khiêu vũ, yoga,...).

Lương tháng 13 và thưởng hiệu quả theo kết quả kinh doanh của Công ty (PMS).

Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm theo chính sách đào tạo của Tập Đoàn FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sendo Technology JSC

