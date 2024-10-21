Tuyển Quản lý Cửa hàng HỆ THỐNG CHUỖI TRÀ SỮA SHUYI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại HỆ THỐNG CHUỖI TRÀ SỮA SHUYI
- Đà Nẵng: Lô A29, A30 Đường 2 Tháng 9, P. Bình Thuận, Hải Châu
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tham gia vào quy trình vận hành cửa hàng và đào tạo
Quản lý và kiểm soát nhân viên tại cửa hàng.
Chăm sóc khách hàng, giải quyết tất cả vấn đề phát sinh tại cửa hàng.
Quản lý hàng hóa, vệ sinh, trang thiết bị và tài sản tại cửa hàng
Thúc đẩy doanh số của cửa hàng
Kết hợp với phòng ban Marketing để lên chương trình promotion
Các công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực F&B.
Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc vị trí tương tự tại các chuỗi F&B lớn
Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn và hòa đồng;
Yêu thích làm việc trong ngành dịch vụ khách hàng;
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, năng động, sáng tạo
Có khả năng làm việc vào ngày lễ, tết
Chăm chỉ, cầu tiến trong công việc.
Tại HỆ THỐNG CHUỖI TRÀ SỮA SHUYI Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm sức khỏe quốc tế hàng năm
Ngoài ra còn được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, ưu đãi giảm giá Nhân viên.
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao.
Ưu đãi giảm giá nước uống 50%
Bảo hiểm quốc tế hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỆ THỐNG CHUỖI TRÀ SỮA SHUYI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
