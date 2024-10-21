Tuyển Quản lý Cửa hàng HỆ THỐNG CHUỖI TRÀ SỮA SHUYI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Lô A29, A30 Đường 2 Tháng 9, P. Bình Thuận, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tham gia vào quy trình vận hành cửa hàng và đào tạo Quản lý và kiểm soát nhân viên tại cửa hàng. Chăm sóc khách hàng, giải quyết tất cả vấn đề phát sinh tại cửa hàng. Quản lý hàng hóa, vệ sinh, trang thiết bị và tài sản tại cửa hàng Thúc đẩy doanh số của cửa hàng Kết hợp với phòng ban Marketing để lên chương trình promotion Các công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực F&B. Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc vị trí tương tự tại các chuỗi F&B lớn Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn và hòa đồng; Yêu thích làm việc trong ngành dịch vụ khách hàng; Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, năng động, sáng tạo Có khả năng làm việc vào ngày lễ, tết Chăm chỉ, cầu tiến trong công việc.

Tại HỆ THỐNG CHUỖI TRÀ SỮA SHUYI Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm sức khỏe quốc tế hàng năm Ngoài ra còn được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, ưu đãi giảm giá Nhân viên. Có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao. Ưu đãi giảm giá nước uống 50% Bảo hiểm quốc tế hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỆ THỐNG CHUỖI TRÀ SỮA SHUYI

