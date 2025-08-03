Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty TNHH Sản Xuất May Mặc Cương Tấn Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thanh Khê, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu doanh số và thị phần.

Quản lý, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của cửa hàng.

Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Quản lý đội ngũ nhân viên cửa hàng, đào tạo và hướng dẫn nhân viên.

Kiểm soát hàng tồn kho, quản lý chi phí và đảm bảo hiệu quả hoạt động của cửa hàng.

Thực hiện các báo cáo kinh doanh định kỳ và phân tích kết quả kinh doanh.

Đề xuất các giải pháp cải thiện hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả công việc.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý cửa hàng thời trang.

Có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch kinh doanh, quản lý doanh số và thị phần.

Có kỹ năng quản lý đội ngũ nhân viên, đào tạo và huấn luyện.

Có khả năng phân tích dữ liệu, lập báo cáo và đưa ra các quyết định kinh doanh.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

Nắm vững các kiến thức về quản lý bán lẻ, quản lý hàng tồn kho.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất May Mặc Cương Tấn Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Các hoạt động team building thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất May Mặc Cương Tấn Phát

