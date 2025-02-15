Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Thời Trang LoLem làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Lương cơ bản + doanh thu + phụ cấp ( thu nhập từ 9 - 15tr/tháng) Chế độ BHXH theo quy định Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật Được nghỉ 4 ngày/tháng Hưởng chiết khấu 40% khi mua hàng tại cửa hàng. Teambuding cùng công ty, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

-Trực tiếp điều hành, kiểm tra, giám sát moi hoạt động của tất cả các bộ phận nhân sự trong cửa hàng dựa trên chuẩn mực quy định của công ty.

– Quản lý hàng hóa ở cửa hàng và trách nhiệm khi thất thoát hàng hóa .

– Chăm sóc khách hàng trước và sau khi mua hàng.,

– Phát triển và thúc đẩy đạt doanh số của cửa hàng .

– Xử lý các sự cố xảy ra tại cửa hàng.

– Quản lý cơ sơ vật chất.

– Xây dựng văn hóa làm việc theo quy định của công ty.

– Huấn luyện và đào tạo, duy trì đội ngũ bán hàng.

– Nộp các báo cáo theo yêu cầu.

– Phối hợp với các phòng ban để hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng..

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Nữ

Có năng lực quản lý, điều hành cửa hàng .

Có trách nhiệm với công việc .

Có tinh thần xây dựng và cống hiến cho sự phát triển chung của cơ sở.

Am hiểu về ngành thời trang, yêu thích thời trang, làm đẹp.

Tại Công ty TNHH Thời Trang LoLem Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang LoLem

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin