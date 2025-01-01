Công việc Quản lý Cửa hàng

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 423 kết quả / Từ khoá "Quản lý Cửa hàng"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Quản lý Cửa hàng

-

Có 423 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Hạn nộp: 18/09/2025
Thanh Hóa Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN
Hạn nộp: 13/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Long An Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Deep Sii
Tuyển Quản lý Cửa hàng Deep Sii làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Deep Sii
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Canifa
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần Canifa làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Canifa
Hạn nộp: 14/09/2025
Thái Bình Bắc Ninh Ninh Bình Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xưởng cà phê rang xay hội an
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Xưởng cà phê rang xay hội an làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Xưởng cà phê rang xay hội an
Hạn nộp: 14/09/2025
Quảng Nam Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XIAOMI VIỆT NAM
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH XIAOMI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XIAOMI VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEWZONE GIFT & DECOR
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH NEWZONE GIFT & DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NEWZONE GIFT & DECOR
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh CHIP CHIP LUXURY
Tuyển Quản lý Cửa hàng Hộ Kinh Doanh CHIP CHIP LUXURY làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu
Hộ Kinh Doanh CHIP CHIP LUXURY
Hạn nộp: 11/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee)
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee)
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Hải Phòng Đồng Nai Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ CAFENA
Tuyển Quản lý Cửa hàng THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ CAFENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ CAFENA
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 1 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
Hạn nộp: 09/09/2025
Tiền Giang Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1.2 - 4.2 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kids Plaza
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty CP Kids Plaza làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 13 Triệu
Công ty CP Kids Plaza
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 7 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT BOOST JUICE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT BOOST JUICE VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH TBS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TBS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH TMDV HẢI ĐĂNG CARA DE CAFE làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TMDV HẢI ĐĂNG CARA DE CAFE
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng VASCARA GROUP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận VASCARA GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM
9.2 - 10.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công Ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Thời Trang LoLem làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty TNHH Thời Trang LoLem
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH OHF làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty TNHH OHF
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH YI TOPCATERING MANAGEMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH YI TOPCATERING MANAGEMENT
11.5 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KEM LA MILANA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KEM LA MILANA
8.5 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DIÊN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DIÊN AN
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ làm việc tại Yên Bái thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Cà Mau thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI Á
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH BODAQ VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH BODAQ VIETNAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty TNHH Dược Phẩm Isopharma làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 USD Công Ty TNHH Dược Phẩm Isopharma
12 - 20 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN - HIGHLAND COFFEE SERVICE JSC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN - HIGHLAND COFFEE SERVICE JSC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,000 USD Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
600 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm

Hiện tại, việc làm Quản lý Cửa hàng đang ngày càng được tìm kiếm nhiều, với mức lương hấp dẫn từ 9.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Đặc biệt, nhu cầu cầu tuyển dụng cho các vị trí này ngày càng gia tăng ở một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ trong ngành bán lẻ.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý cửa hàng

Quản lý cửa hàng là một vị trí quan trọng trong ngành bán lẻ, chịu trách nhiệm giám sát, điều hành mọi hoạt động của cửa hàng. Họ đóng vai trò là cầu nối liên kết giữa nhân viên và cấp lãnh đạo, đảm bảo rằng các quy trình diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Vai trò của quản lý cửa hàng không chỉ giới hạn ở việc điều hành mà còn bao gồm quản lý hàng tồn kho, nhân sự và tài chính. Họ là người trực tiếp xây dựng chiến lược kinh doanh, phát triển kế hoạch tiếp thị cũng như nâng cao trải nghiệm khách hàng, từ đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Ngành bán lẻ tại Việt Nam đang sự phát triển mạnh mẽ, với nhiều doanh nghiệp mong muốn mở rộng hệ thống và nâng cao năng lực cạnh tranh. Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng vị trí Quản lý cửa hàng diễn ra liên tục suốt cả năm. Các tập đoàn lớn như Masan, Bách hóa xanh, Long Châu hay CircleK đang tích cực tìm kiếm ứng viên cho vị trí này. Điều này mở ra nhiều cơ hội việc làm trong ngành dịch vụ và bán lẻ.

Quản lý cửa hàng chịu trách nhiệm giám sát, điều hành mọi hoạt động của cửa hàng
Quản lý cửa hàng chịu trách nhiệm giám sát, điều hành mọi hoạt động của cửa hàng

2. Mức lương trung bình của người quản lý cửa hàng

Theo tìm hiểu của Job3s, mức lương trung bình của quản lý cửa hàng hiện nay dao động từ 9.000.000 - 16.000.000 VNĐ/tháng. Đối với những quản lý sở hữu năng lực và kinh nghiệm vượt trội, thu nhập có thể đạt mức từ 30.000.000 - 40.000.000 đồng. Tuy nhiên, con số này còn thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như quy mô của cửa hàng, ngành hàng và loại sản phẩm kinh doanh.

Việc làm quản lý cửa hàng

Mức lương giao động

(VNĐ/tháng)

Quản lý cửa hàng thời trang

12.00.000 - 16.000.000

Quản lý chuỗi cửa hàng bán lẻ

12.000.000 - 40.000.000

Quản lý cửa hàng F&B

9.000.000 - 30.000.000

Ngoài mức lương cố định, thu nhập của quản lý cửa hàng còn được tính bằng các khoản thưởng theo doanh số bán hàng, thưởng hàng tháng, hàng quý. Cụ thể, nếu cửa hàng bạn phụ trách có doanh thu cao, thì mức thưởng và hoa hồng cũng sẽ tăng theo, tạo động lực khuyến khích cho những nỗ lực trong công việc.

3. Những việc làm quản lý cửa hàng phổ biến hiện nay

Trong thị trường bán lẻ sôi động hiện nay, vị trí quản lý cửa hàng không chỉ đòi hỏi kỹ năng lãnh đạo mà còn cần kiến thức chuyên môn sâu rộng. Có rất nhiều lĩnh vực cần vai trò của người quản lý. Dưới đây là một số loại hình việc làm quản lý cửa hàng phổ biến:

3.1. Quản lý cửa hàng thời trang

Người quản lý cửa hàng thời trang chịu trách nhiệm điều hành, phát triển các hoạt động bán hàng tại cửa hàng. Họ cần theo dõi hàng tồn kho, đảm bảo tính thẩm mỹ và sắp xếp sản phẩm sao cho thu hút khách hàng. Khả năng nắm bắt xu hướng thời trang và phục vụ khách hàng tốt là yếu tố quyết định thành công trong công việc này.

3.2. Quản lý chuỗi cửa hàng bán lẻ

Vị trí này đòi hỏi người quản lý không chỉ giỏi trong việc điều hành từng cửa hàng mà còn phải có khả năng phối hợp hoạt động giữa các cửa hàng trong chuỗi. Nhiệm vụ của họ là thiết lập quy trình làm việc, theo dõi doanh thu, đồng thời đảm bảo sự đồng bộ trong chiến lược tiếp thị để nâng cao hiệu quả kinh doanh toàn chuỗi.

3.3. Quản lý cửa hàng F&B

Vai trò của người quản lý cửa hàng thực phẩm và đồ uống (F&B) là quản lý nhân sự và cả chất lượng dịch vụ một cách tốt nhất. Họ sẽ trực tiếp giám sát quy trình chế biến, phục vụ món ăn, đồ uống, đồng thời duy trì sự hài lòng của khách hàng. Nếu có vấn đề gì xảy ra trong quá trình phục vụ, quản lý cũng là người sẽ đứng ra giải quyết trước tiên.

Có rất nhiều lĩnh vực cần tuyển dụng việc làm Quản lý cửa hàng
Có rất nhiều lĩnh vực cần tuyển dụng việc làm Quản lý cửa hàng

5. Khu vực tuyển dụng quản lý cửa hàng nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng quản lý cửa hàng hiện nay đang gia tăng mạnh mẽ tại các thành phố lớn, nơi có hoạt động kinh doanh sôi động cùng thị trường tiêu dùng phát triển. Sau đây là ba khu vực có nhu cầu tuyển dụng quản lý cửa hàng cao nhất:

5.1. Tuyển dụng quản lý cửa hàng tại TP HCM

TP.HCM đang chứng kiến sự bùng nổ của các cửa hàng bán lẻ. Do vậy, nhu cầu tuyển dụng quản lý cửa hàng tại đây rất cao, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang, thực phẩm và đồ uống. Sự đa dạng của thị trường cùng sự phát triển nhanh chóng của các thương hiệu quốc tế đã tạo ra cơ hội việc làm cho những ứng viên có năng lực quản lý.

5.2. Tuyển dụng quản lý cửa hàng tại Hà Nội

Thủ đô Hà Nội cũng không kém phần sôi động khi nói đến nhu cầu tuyển dụng quản lý cửa hàng. Sự phát triển mạnh mẽ của các trung tâm thương mại và chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn nhỏ là động lực khiến thành phố này cần nhiều quản lý có kinh nghiệm để đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Nhu cầu này được thúc đẩy bởi sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của người dân, ngày càng ưa chuộng việc mua sắm tại các cửa hàng lớn, hiện đại.

5.3. Tuyển dụng quản lý cửa hàng tại TP Đà Nẵng

Thành phố du lịch Đà Nẵng cũng là một khu vực đầy tiềm năng cho việc làm quản lý cửa hàng. Chính sự gia tăng lượng khách du lịch hàng năm, cùng với sự phát triển của các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, quán cà phê đã thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng vị trí này. Các thương hiệu trong ngành F&B, thời trang và tạp hóa đều cần những người quản lý có khả năng điều hành chiến lược, đáp ứng nhu cầu cạnh tranh ngày càng cao của thị trường địa phương và du khách. Nếu có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại Đà Nẵng, bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để cập nhật các bản tin mới nhất.

Hà Nội, HCM, Đà Nẵng là 3 khu vực có nhu cầu tuyển dụng Quản lý cửa hàng nhiều nhất
Hà Nội, HCM, Đà Nẵng là 3 khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm Quản lý cửa hàng nhiều nhất

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm quản lý cửa hàng

Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng quản lý cửa hàng trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, các ứng viên cần đáp ứng các tiêu chí về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc hay kỹ năng ngoại ngữ. Cụ thể:

  • Trình độ học vấn: Quản lý cửa hàng bắt buộc phải tốt nghiệp cử nhân cao đẳng, đại học trở lên ở các ngành liên quan như Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh và quản lý bán lẻ, Quản trị nhân sự, Kinh doanh quốc tế…

  • Kinh nghiệm làm việc: Ứng viên đã có 1 - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cửa hàng hoặc tương đương sẽ có nhiều lợi thế hơn so với những ứng viên chưa có kinh nghiệm hay sinh viên mới ra trường.

  • Nghiệp vụ chuyên môn: Cần có kiến thức vững về ngành bán lẻ, quy trình vận hành cửa hàng, kiến thức sản phẩm, cũng như các phương pháp thu thập thông tin và giải quyết hàng tồn kho.

  • Kỹ năng quản lý nhân sự: Có khả năng quản lý hiệu quả đội ngũ nhân viên, phân công công việc hợp lý và khích lệ sự nỗ lực của họ.

  • Kỹ năng quản lý thời gian: Khả năng sắp xếp công việc hợp lý nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành trong áp lực công việc cao.

  • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Có khả năng giải quyết các tình huống phát sinh trong cửa hàng, đặc biệt là những vấn đề lớn có thể ảnh hưởng đến uy tín. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng nhất đối với vị trí Quản lý cửa hàng.

  • Kỹ năng ngoại giao giỏi: Thành thạo ít nhất 1 hoặc 2 ngoại ngữ để giao tiếp linh hoạt với các bên liên quan và nhiều đối tượng khách hàng từ nhiều quốc gia khác nhau.

Việc làm Quản lý Cửa hàng đang là một trong những lựa chọn hấp dẫn có với nhu cầu tuyển dụng cao từ nhiều doanh nghiệp. Ứng viên cần trang bị kiến thức, kinh nghiệm cũng như các kỹ năng cần thiết để nắm bắt cơ hội này. Với mức lương cạnh tranh, từ 9.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng vị trí này hứa hẹn mang đến khả năng phát triển nghề nghiệp bền vững trong tương lai.