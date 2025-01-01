Công việc Quản lý Cửa hàng

Hiện tại, việc làm Quản lý Cửa hàng đang ngày càng được tìm kiếm nhiều, với mức lương hấp dẫn từ 9.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Đặc biệt, nhu cầu cầu tuyển dụng cho các vị trí này ngày càng gia tăng ở một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ trong ngành bán lẻ.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý cửa hàng

Quản lý cửa hàng là một vị trí quan trọng trong ngành bán lẻ, chịu trách nhiệm giám sát, điều hành mọi hoạt động của cửa hàng. Họ đóng vai trò là cầu nối liên kết giữa nhân viên và cấp lãnh đạo, đảm bảo rằng các quy trình diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Vai trò của quản lý cửa hàng không chỉ giới hạn ở việc điều hành mà còn bao gồm quản lý hàng tồn kho, nhân sự và tài chính. Họ là người trực tiếp xây dựng chiến lược kinh doanh, phát triển kế hoạch tiếp thị cũng như nâng cao trải nghiệm khách hàng, từ đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Ngành bán lẻ tại Việt Nam đang sự phát triển mạnh mẽ, với nhiều doanh nghiệp mong muốn mở rộng hệ thống và nâng cao năng lực cạnh tranh. Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng vị trí Quản lý cửa hàng diễn ra liên tục suốt cả năm. Các tập đoàn lớn như Masan, Bách hóa xanh, Long Châu hay CircleK đang tích cực tìm kiếm ứng viên cho vị trí này. Điều này mở ra nhiều cơ hội việc làm trong ngành dịch vụ và bán lẻ.

Quản lý cửa hàng chịu trách nhiệm giám sát, điều hành mọi hoạt động của cửa hàng

2. Mức lương trung bình của người quản lý cửa hàng

Theo tìm hiểu của Job3s, mức lương trung bình của quản lý cửa hàng hiện nay dao động từ 9.000.000 - 16.000.000 VNĐ/tháng. Đối với những quản lý sở hữu năng lực và kinh nghiệm vượt trội, thu nhập có thể đạt mức từ 30.000.000 - 40.000.000 đồng. Tuy nhiên, con số này còn thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như quy mô của cửa hàng, ngành hàng và loại sản phẩm kinh doanh.

Việc làm quản lý cửa hàng Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Quản lý cửa hàng thời trang 12.00.000 - 16.000.000 Quản lý chuỗi cửa hàng bán lẻ 12.000.000 - 40.000.000 Quản lý cửa hàng F&B 9.000.000 - 30.000.000

Ngoài mức lương cố định, thu nhập của quản lý cửa hàng còn được tính bằng các khoản thưởng theo doanh số bán hàng, thưởng hàng tháng, hàng quý. Cụ thể, nếu cửa hàng bạn phụ trách có doanh thu cao, thì mức thưởng và hoa hồng cũng sẽ tăng theo, tạo động lực khuyến khích cho những nỗ lực trong công việc.

3. Những việc làm quản lý cửa hàng phổ biến hiện nay

Trong thị trường bán lẻ sôi động hiện nay, vị trí quản lý cửa hàng không chỉ đòi hỏi kỹ năng lãnh đạo mà còn cần kiến thức chuyên môn sâu rộng. Có rất nhiều lĩnh vực cần vai trò của người quản lý. Dưới đây là một số loại hình việc làm quản lý cửa hàng phổ biến:

3.1. Quản lý cửa hàng thời trang

Người quản lý cửa hàng thời trang chịu trách nhiệm điều hành, phát triển các hoạt động bán hàng tại cửa hàng. Họ cần theo dõi hàng tồn kho, đảm bảo tính thẩm mỹ và sắp xếp sản phẩm sao cho thu hút khách hàng. Khả năng nắm bắt xu hướng thời trang và phục vụ khách hàng tốt là yếu tố quyết định thành công trong công việc này.

3.2. Quản lý chuỗi cửa hàng bán lẻ

Vị trí này đòi hỏi người quản lý không chỉ giỏi trong việc điều hành từng cửa hàng mà còn phải có khả năng phối hợp hoạt động giữa các cửa hàng trong chuỗi. Nhiệm vụ của họ là thiết lập quy trình làm việc, theo dõi doanh thu, đồng thời đảm bảo sự đồng bộ trong chiến lược tiếp thị để nâng cao hiệu quả kinh doanh toàn chuỗi.

3.3. Quản lý cửa hàng F&B

Vai trò của người quản lý cửa hàng thực phẩm và đồ uống (F&B) là quản lý nhân sự và cả chất lượng dịch vụ một cách tốt nhất. Họ sẽ trực tiếp giám sát quy trình chế biến, phục vụ món ăn, đồ uống, đồng thời duy trì sự hài lòng của khách hàng. Nếu có vấn đề gì xảy ra trong quá trình phục vụ, quản lý cũng là người sẽ đứng ra giải quyết trước tiên.

Có rất nhiều lĩnh vực cần tuyển dụng việc làm Quản lý cửa hàng

5. Khu vực tuyển dụng quản lý cửa hàng nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng quản lý cửa hàng hiện nay đang gia tăng mạnh mẽ tại các thành phố lớn, nơi có hoạt động kinh doanh sôi động cùng thị trường tiêu dùng phát triển. Sau đây là ba khu vực có nhu cầu tuyển dụng quản lý cửa hàng cao nhất:

5.1. Tuyển dụng quản lý cửa hàng tại TP HCM

TP.HCM đang chứng kiến sự bùng nổ của các cửa hàng bán lẻ. Do vậy, nhu cầu tuyển dụng quản lý cửa hàng tại đây rất cao, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang, thực phẩm và đồ uống. Sự đa dạng của thị trường cùng sự phát triển nhanh chóng của các thương hiệu quốc tế đã tạo ra cơ hội việc làm cho những ứng viên có năng lực quản lý.

5.2. Tuyển dụng quản lý cửa hàng tại Hà Nội

Thủ đô Hà Nội cũng không kém phần sôi động khi nói đến nhu cầu tuyển dụng quản lý cửa hàng. Sự phát triển mạnh mẽ của các trung tâm thương mại và chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn nhỏ là động lực khiến thành phố này cần nhiều quản lý có kinh nghiệm để đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Nhu cầu này được thúc đẩy bởi sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của người dân, ngày càng ưa chuộng việc mua sắm tại các cửa hàng lớn, hiện đại.

5.3. Tuyển dụng quản lý cửa hàng tại TP Đà Nẵng

Thành phố du lịch Đà Nẵng cũng là một khu vực đầy tiềm năng cho việc làm quản lý cửa hàng. Chính sự gia tăng lượng khách du lịch hàng năm, cùng với sự phát triển của các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, quán cà phê đã thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng vị trí này. Các thương hiệu trong ngành F&B, thời trang và tạp hóa đều cần những người quản lý có khả năng điều hành chiến lược, đáp ứng nhu cầu cạnh tranh ngày càng cao của thị trường địa phương và du khách. Nếu có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại Đà Nẵng, bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để cập nhật các bản tin mới nhất.

Hà Nội, HCM, Đà Nẵng là 3 khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm Quản lý cửa hàng nhiều nhất

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm quản lý cửa hàng

Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng quản lý cửa hàng trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, các ứng viên cần đáp ứng các tiêu chí về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc hay kỹ năng ngoại ngữ. Cụ thể:

Trình độ học vấn : Quản lý cửa hàng bắt buộc phải tốt nghiệp cử nhân cao đẳng, đại học trở lên ở các ngành liên quan như Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh và quản lý bán lẻ, Quản trị nhân sự, Kinh doanh quốc tế…

Kinh nghiệm làm việc : Ứng viên đã có 1 - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cửa hàng hoặc tương đương sẽ có nhiều lợi thế hơn so với những ứng viên chưa có kinh nghiệm hay sinh viên mới ra trường.

Nghiệp vụ chuyên môn : Cần có kiến thức vững về ngành bán lẻ, quy trình vận hành cửa hàng, kiến thức sản phẩm, cũng như các phương pháp thu thập thông tin và giải quyết hàng tồn kho.

Kỹ năng quản lý nhân sự : Có khả năng quản lý hiệu quả đội ngũ nhân viên, phân công công việc hợp lý và khích lệ sự nỗ lực của họ.

Kỹ năng quản lý thời gian : Khả năng sắp xếp công việc hợp lý nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành trong áp lực công việc cao.

Kỹ năng giải quyết vấn đề : Có khả năng giải quyết các tình huống phát sinh trong cửa hàng, đặc biệt là những vấn đề lớn có thể ảnh hưởng đến uy tín. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng nhất đối với vị trí Quản lý cửa hàng.

Kỹ năng ngoại giao giỏi: Thành thạo ít nhất 1 hoặc 2 ngoại ngữ để giao tiếp linh hoạt với các bên liên quan và nhiều đối tượng khách hàng từ nhiều quốc gia khác nhau.

Việc làm Quản lý Cửa hàng đang là một trong những lựa chọn hấp dẫn có với nhu cầu tuyển dụng cao từ nhiều doanh nghiệp. Ứng viên cần trang bị kiến thức, kinh nghiệm cũng như các kỹ năng cần thiết để nắm bắt cơ hội này. Với mức lương cạnh tranh, từ 9.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng vị trí này hứa hẹn mang đến khả năng phát triển nghề nghiệp bền vững trong tương lai.