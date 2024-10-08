Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Cty J&T Express (Việt Nam)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Khu Song Phương, Ấp Long Phú, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Long Thành ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tuyển dụng, hỗ trợ bưu cục xử lý các vấn đề liên quan về quy trình vận hành;
• Theo sát và phân tích các tiêu chí khảo hạch, chỉ số vận hành chi tiết từng bưu cục.
• Tiếp nhận công việc tại Bưu cục khi cần xử lý gấp các vấn đề phát sinh;
• Phối hợp với Team xử lý, phân tích vấn đề phát sinh;
• Thực hiện các công việc có liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Chuyển Phát Nhanh hoặc các ngành nghề có liên quan;
• Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt; linh hoạt trong xử lý vấn đề; • Kỹ năng làm báo cáo, khả năng phân tích số liệu; • Thành thạo ứng dụng tin học văn phòng như Word, Excel, Powerpoint; • Tỉ mỉ, cẩn thận, vững vàng và chính xác; • Chịu được áp lực công việc cao.
• Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt; linh hoạt trong xử lý vấn đề; • Kỹ năng làm báo cáo, khả năng phân tích số liệu; • Thành thạo ứng dụng tin học văn phòng như Word, Excel, Powerpoint; • Tỉ mỉ, cẩn thận, vững vàng và chính xác; • Chịu được áp lực công việc cao.
Tại Cty J&T Express (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
• Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao khả năng và nghiệp vụ của bản thân;
• Môi trường làm việc năng động , chuyên nghiệp;
• Cơ hội thăng tiến cao;
• Tham gia các ngoại khóa cùng công ty;
• Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định Nhà nước khi ký HĐLĐ;
• Môi trường làm việc năng động , chuyên nghiệp;
• Cơ hội thăng tiến cao;
• Tham gia các ngoại khóa cùng công ty;
• Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định Nhà nước khi ký HĐLĐ;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty J&T Express (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI