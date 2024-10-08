Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Khu Song Phương, Ấp Long Phú, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Long Thành ...và 2 địa điểm khác

• Tuyển dụng, hỗ trợ bưu cục xử lý các vấn đề liên quan về quy trình vận hành;

• Theo sát và phân tích các tiêu chí khảo hạch, chỉ số vận hành chi tiết từng bưu cục.

• Tiếp nhận công việc tại Bưu cục khi cần xử lý gấp các vấn đề phát sinh;

• Phối hợp với Team xử lý, phân tích vấn đề phát sinh;

• Thực hiện các công việc có liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Chuyển Phát Nhanh hoặc các ngành nghề có liên quan;

• Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt; linh hoạt trong xử lý vấn đề; • Kỹ năng làm báo cáo, khả năng phân tích số liệu; • Thành thạo ứng dụng tin học văn phòng như Word, Excel, Powerpoint; • Tỉ mỉ, cẩn thận, vững vàng và chính xác; • Chịu được áp lực công việc cao.

• Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao khả năng và nghiệp vụ của bản thân;

• Môi trường làm việc năng động , chuyên nghiệp;

• Cơ hội thăng tiến cao;

• Tham gia các ngoại khóa cùng công ty;

• Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định Nhà nước khi ký HĐLĐ;

