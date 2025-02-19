Tuyển Quản lý tài sản NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Quản lý tài sản Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tiếp nhận xử lý yêu cầu thu hồi tài sản dư thừa, tài sản của cán bộ nghỉ việc, điều chuyển tài sản

giữa các đơn vị khi có luân chuyển hoặc Đơn vị di dời, cải tạo sửa chữa.

2. Cập nhật biến động tài sản trên phần mềm QLTS căn cứ vào hồ sơ của Đơn vị

3. Đi kiểm kê tài sản tại Kho, tòa nhà Hội Sở và các Đơn vị theo phân công.

4. Tra soát tài sản của Đơn vị trong kỳ kiểm kê (trên dữ liệu phần mềm) và thu thập xác nhận, biên

bản kiểm kê tài sản, đảm bảo hoàn thành công tác kiểm kê theo đúng tiến độ đề ra.

5. Hỗ trợ bộ phận kho: phân loại, sắp xếp hàng hóa, gửi thiết bị cho IT đánh giá và phân loại để làm

thanh lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp/Nghiệp vụ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, kỹ thuật, thương mại

- Mong muốn tìm hiểu và thực tập trong ngành:

- Quản lý cung ứng hàng hóa, cung cấp dịch vụ về tài sản công cụ

- Tìm hiểu thực hành vận hành Kho hàng/Mua sắm và quản lý đơn hàng, chuỗi cung ứng.

- Cẩn thận, chăm chỉ, giao tiếp mềm mỏng

- Có khả năng làm Excel.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Danh sách Khách hàng được định danh tại Techcombank;

- Ký hợp đồng trực tiếp với Techcombank;

- Mức thưởng hấp dẫn;

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

