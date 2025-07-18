Tuyển Quản lý tài sản Movitel S.A làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận

Công ty Movitel S.A là Công ty trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. (Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty: Dịch vụ Di động (Thoại, Data, tin nhắn) và Dịch vụ Ví điện tử)

Dịch vụ Ví điện tử của Movitel với tên thương hiệu là e-Mola, là sản phẩm cung cấp cho các thuê bao di động của Movitel các dịch vụ tài chính như: dịch vụ chuyển tiền, nạp tiền, rút tiền, dịch vụ thanh toán hóa đơn và mua các sản phẩm dịch vụ khác của Movitel. Điện thoại sử dụng thuê bao của Movitel và dùng các dịch vụ này sẽ tương tự như một thẻ ngân hàng thông thường.

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tuân thủ các quy trình, quy định liên quan đến quản lý sử dụng tài sản của các đơn vị trong Công ty.

- Tổ chức tập huấn, đào tạo và kiểm soát chất lượng nhân sự quản lý tài sản của các đơn vị trong Công ty.

- Thực hiện các nghiệp vụ: điều chuyển tài sản giữa các đơn vị trực thuộc Công ty, thu hồi, xử lý tài sản hỏng,...

- Duy trì thực hiện công tác kiểm tra, giám sát Online các chi nhánh tỉnh bằng hình ảnh, hệ thống.

- Phụ trách trực tiếp Ban quản lý sử dụng tài sản để quản lý, kiểm tra, đánh giá toàn diện các vật tư thiết bị mạng lưới đã đưa vào sử dụng thực tế.

- Đề xuất các giải pháp, công cụ để đưa công tác quản lý tài sản vào nề nếp.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.