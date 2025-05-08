Tuyển Quản lý tài sản Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 91 Pasteur phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý tài sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch và triển khai tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp để đảm bảo nguồn hàng hóa và dịch vụ tối ưu.

Tiến hành đàm phán với nhà cung cấp và quản lý hợp đồng mua sắm để đảm bảo các điều khoản tốt nhất về giá cả, chất lượng, thanh toán và giao hàng.

Chuẩn bị, quản lý và thực hiện các yêu cầu báo giá, hồ sơ đấu thầu, đơn đặt hàng và hợp đồng mua sắm theo các chính sách nội bộ.

Duy trì và phát triển danh sách nhà cung cấp; thường xuyên cập nhật thông tin và đánh giá nhà cung cấp dựa trên khả năng cạnh tranh về giá, chất lượng, năng lực, thời gian giao hàng, dịch vụ sau bán hàng và tiềm năng.

Phối hợp với các phòng ban nội bộ để làm rõ các yêu cầu mua sắm và đảm bảo sự thống nhất giữa người yêu cầu và nhà cung cấp.

Theo dõi lịch trình giao hàng và phối hợp với nhà cung cấp để đảm bảo nhận được hàng hóa và dịch vụ kịp thời.

Đảm bảo tất cả các tài liệu mua sắm đều đầy đủ, chính xác và được lưu trữ đúng cách từ khi bắt đầu PR (Yêu cầu mua hàng) đến khi kết thúc hợp đồng.

Xử lý và theo dõi các tài liệu liên quan đến thanh toán (hóa đơn, biên lai, v.v.) và phối hợp với Phòng Tài chính để thanh toán kịp thời.

Tham gia phát triển và cải thiện quy trình làm việc liên quan đến mua sắm.

Giám sát hiệu suất làm việc và đảm bảo tuân thủ các quy định mua sắm nội bộ, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và cam kết hợp đồng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Giám sát và quản lý hàng tồn kho của công ty bao gồm phát hành, thu hồi, chuyển nhượng và thanh lý tài sản theo các chính sách nội bộ.

Lưu trữ hồ sơ tài sản chính xác và đảm bảo ghi chép đúng tài liệu về báo cáo bàn giao, trả lại và tình trạng tài sản.

Theo dõi mức tồn kho và báo cáo cho ban quản lý với các đề xuất kịp thời về việc phân bổ, thanh lý hoặc luân chuyển tài sản.

Tuân thủ các quy định về quản lý kho và an toàn PCCC, kiểm tra thường xuyên tình trạng kho và báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh.

Tiếp nhận thông tin ứng viên nhận việc từ phòng nhân sự và sắp xếp phối hợp để chuẩn bị thiết bị phù hợp cho ứng viên.

Tiếp nhận thông tin về tình trạng tài sản, thiết bị từ các phòng ban sử dụng để kịp thời xử lý và giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Quản lý và đối chiếu các khoản thanh toán định kỳ liên quan đến tài sản và dịch vụ hoạt động.

Kiểm tra, kiểm kê và báo cáo định kỳ.

Tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình sử dụng các tài sản, thiết bị, xem xét và lên kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa khi có thông tin báo tình trạng thiết bị tài sản từ các phòng ban sử dụng.

Quản lý tài sản và số hóa toàn bộ dữ liệu thông qua hệ thống hiện có của MAFC dưới sự hỗ trợ và giám sát của Trưởng bộ phận.

Tham gia phát triển và cập nhật các chính sách, quy trình và tiêu chuẩn tài liệu quản lý tài sản.

Tham gia họp thảo luận và đề xuất phương án với các phòng ban khi có yêu cầu liên quan tới tài sản.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý mua sắm & Quản lý tài sản. Ưu tiên nữ.

Có trách nhiệm, chủ động, trung thực, năng động và chịu được áp lực cao trong công việc.

Có kỹ năng đàm phán, giao tiếp, ứng xử và hiểu biết về thị trường hàng hóa/ dịch vụ liên quan.

Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng (Excel, Word, v.v.)

Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn với lương tháng 13 và chuyến đi một tuần du lịch tại Hàn Quốc để ghi nhận tất cả thành tích và nỗ lực của bạn tại Công ty Tài chính Mirae Asset Việt Nam.

15 ngày nghỉ phép hàng năm.

Khám sức khỏe định kỳ và các sự kiện của công ty.

Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe từ nhân viên cấp cao trở lên.

Môi trường trẻ trung, năng động, không giới hạn rào cản về ý tưởng mới.

Cơ hội thăng tiến nội bộ linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển

