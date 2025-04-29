Tuyển Quản lý tài sản Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Thực hiện kiểm soát định kỳ/đột xuất công tác thẩm định TSBĐ theo phân công của Trưởng đơn vị, đảm bảo tuân thủ quy định;

- Thực hiện định giá lại giải quyết kháng nghị của các đơn vị về giá trị do TT TĐTS thực hiện thẩm định;

- Xây dựng, theo dõi và quản lý ban hành Bảng giá/khung giá tài sản theo định kỳ hàng quý hoặc theo đề xuất của đơn vị nội bộ, phục vụ công tác TĐTS tại NCB;

- Phối hợp với Bộ phận liên quan trong việc góp ý xây dựng chính sách liên quan đến thẩm định TSBĐ và xây dựng cơ sở dữ liệu về giá các tài sản là Bất động sản, Động sản;

- Thực hiện các Báo cáo về kết quả kiểm soát công tác thẩm định TSBĐ, Báo cáo tổng hợp hồ sơ do ĐVKD tự thẩm định và các báo cáo khác theo định kỳ hàng tháng/quý/khi có yêu cầu của cấp trên;

- Định giá TSBĐ cho các khoản vay khác theo chỉ đạo và phân công của Giám đốc TTTĐ;

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng đơn vị.