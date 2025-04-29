Tuyển Quản lý tài sản Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý tài sản Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Quản lý tài sản Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện kiểm soát định kỳ/đột xuất công tác thẩm định TSBĐ theo phân công của Trưởng đơn vị, đảm bảo tuân thủ quy định;
- Thực hiện định giá lại giải quyết kháng nghị của các đơn vị về giá trị do TT TĐTS thực hiện thẩm định;
- Xây dựng, theo dõi và quản lý ban hành Bảng giá/khung giá tài sản theo định kỳ hàng quý hoặc theo đề xuất của đơn vị nội bộ, phục vụ công tác TĐTS tại NCB;
- Phối hợp với Bộ phận liên quan trong việc góp ý xây dựng chính sách liên quan đến thẩm định TSBĐ và xây dựng cơ sở dữ liệu về giá các tài sản là Bất động sản, Động sản;
- Thực hiện các Báo cáo về kết quả kiểm soát công tác thẩm định TSBĐ, Báo cáo tổng hợp hồ sơ do ĐVKD tự thẩm định và các báo cáo khác theo định kỳ hàng tháng/quý/khi có yêu cầu của cấp trên;
- Định giá TSBĐ cho các khoản vay khác theo chỉ đạo và phân công của Giám đốc TTTĐ;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng đơn vị.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá/định giá TSBĐ; Kinh nghiệm chuyên sâu về thẩm định giá dự án; biết về hệ thống corebanking T24 là một lợi thế;
Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) Thì Được Hưởng Những Gì
.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI