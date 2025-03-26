Tuyển Quản lý tài sản Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Trách nhiệm

• Hướng dẫn và hỗ trợ các Bộ phận của Tổng công ty trong việc triển khai thực hiện các quy trình, quy chế, quy định và hướng dẫn liên quan đến công tác quản lý tài sản, CSHT, đất đai, máy móc, trang thiết bị và phương tiện;

• Quản lý, giám sát, theo dõi và cập nhật thông tin về công tác quản lý tài sản, CSHT, đất đai, máy móc, trang thiết bị và phương tiện trong Tổng công ty;

• Lập và quản lý hồ sơ tài sản, CSHT, đất đai, máy móc, trang thiết bị và phương tiện trong Tổng công ty từ khi đưa vào sử dụng đến khi điều chuyển, thanh lý;

• Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng tài sản, CSHT, đất đai, máy móc, trang thiết bị, phương tiện thuộc sở hữu của Tổng công ty;

• Quản lý, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra công tác bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, CSHT, đất đai, máy móc, trang thiết bị và phương tiện trong Tổng công ty;

• Thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản cố định, máy móc, trang thiết bị, vật tư và bố trí sử dụng đất, CSHT phục vụ hoạt động SXKD của Tổng công ty;

• Thực hiện việc thanh lý, chuyển nhượng các tài sản, máy móc, trang thiết bị và phương tiện thuộc sở hữu của Tổng công ty ;

• Hướng dẫn và tham gia thực hiện công tác kiểm kê tài sản hàng năm theo đúng thời gian quy định;

• Lập các báo cáo quản trị liên quan đến công tác quản lý tài sản, CSHT, đất đai, máy móc, trang thiết bị và phương tiện;