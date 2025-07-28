Tuyển Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý tài sản Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

VAI TRÒ MỤC TIÊU:

Quản lý tài sản, theo dõi biến động tài sản, đăng nhập dữ liệu tài sản, cấp phát, tài sản, cho mượn tài sản, thu hồi tài sản an toàn, hiệu quả.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Xác định việc điều chuyển, di chuyển tài sản, thực hiện cấp phát/cho mượn/ điều chuyển và thu hồi tài sản

- Đầu mối theo dõi và xử lý công tác bảo hiểm tài sản, bảo hiểm ô-tô,... toàn hệ thống;

- Thực hiện mua mới tài sản theo yêu cầu

2. Xác nhận việc bàn giao tài sản khi CBNV chấm dứt hợp đồng lao động

3. Kiểm tra và xác nhận tình trạng tài sản/công cụ dụng cụ tận dụng khi di dời hoặc mở mới đơn vị

4. Đánh giá tình trạng tài sản và đề xuất thanh lý tài sản khi có yêu cầu

5. Phối hợp với Bộ phận Hành chính các Chi nhánh thực hiện quản lý tài sản tại các đơn vị kinh doanh

6. Thực hiện công tác kiểm kê tài sản

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Quản trị hành chính...

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc trong lĩnh vực liên quan

3. Kiến thức: Hiểu biết các quy trình, quy định về quản lý tài sản

4. Năng lực/ khả năng:

- Khả năng bảo quản tài sản và giải quyết nhanh mọi vấn đề phát sinh

- Cẩn thận, trung thực, sức khỏe tốt, chịu khó và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1, Lương thưởng hấp dẫn:

Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn.

Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng).

Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.

2, Chính sách phúc lợi toàn diện:

Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp cho cán bộ nhân viên MSB.

Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,...

Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.

3, Đào tạo và thăng tiến:

Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.

Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.

Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.

Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.

4, Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:

Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.

Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.

Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ.

Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".

