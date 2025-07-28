Tuyển Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 28/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/08/2025
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company

Quản lý tài sản

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý tài sản Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý tài sản Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

VAI TRÒ MỤC TIÊU:
Quản lý tài sản, theo dõi biến động tài sản, đăng nhập dữ liệu tài sản, cấp phát, tài sản, cho mượn tài sản, thu hồi tài sản an toàn, hiệu quả.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Xác định việc điều chuyển, di chuyển tài sản, thực hiện cấp phát/cho mượn/ điều chuyển và thu hồi tài sản
- Đầu mối theo dõi và xử lý công tác bảo hiểm tài sản, bảo hiểm ô-tô,... toàn hệ thống;
- Thực hiện mua mới tài sản theo yêu cầu
2. Xác nhận việc bàn giao tài sản khi CBNV chấm dứt hợp đồng lao động
3. Kiểm tra và xác nhận tình trạng tài sản/công cụ dụng cụ tận dụng khi di dời hoặc mở mới đơn vị
4. Đánh giá tình trạng tài sản và đề xuất thanh lý tài sản khi có yêu cầu
5. Phối hợp với Bộ phận Hành chính các Chi nhánh thực hiện quản lý tài sản tại các đơn vị kinh doanh
6. Thực hiện công tác kiểm kê tài sản

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Quản trị hành chính...
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc trong lĩnh vực liên quan
3. Kiến thức: Hiểu biết các quy trình, quy định về quản lý tài sản
4. Năng lực/ khả năng:
- Khả năng bảo quản tài sản và giải quyết nhanh mọi vấn đề phát sinh
- Cẩn thận, trung thực, sức khỏe tốt, chịu khó và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1, Lương thưởng hấp dẫn:
Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn.
Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng).
Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.
2, Chính sách phúc lợi toàn diện:
Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp cho cán bộ nhân viên MSB.
Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,...
Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.
3, Đào tạo và thăng tiến:
Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.
Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.
Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.
Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.
4, Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:
Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.
Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.
Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.
Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ.
Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Đống Đa, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-tai-san-thu-nhap-12-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job363567
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Quản lý tài sản Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Tuyển Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Hạn nộp: 27/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Movitel S.A
Tuyển Quản lý tài sản Movitel S.A làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Movitel S.A
Hạn nộp: 17/08/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG LMT
Tuyển Quản lý tài sản CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG LMT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG LMT
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Quản lý tài sản Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Tuyển Quản lý tài sản Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Hạn nộp: 07/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Tuyển Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company
Tuyển Quản lý tài sản CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Tuyển Quản lý tài sản Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Quản lý tài sản Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 25/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Hạn nộp: 18/09/2025
Thanh Hóa Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Quản lý tài sản Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Tuyển Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Hạn nộp: 27/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Movitel S.A
Tuyển Quản lý tài sản Movitel S.A làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Movitel S.A
Hạn nộp: 17/08/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG LMT
Tuyển Quản lý tài sản CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG LMT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG LMT
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Quản lý tài sản Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Tuyển Quản lý tài sản Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Hạn nộp: 07/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Tuyển Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company
Tuyển Quản lý tài sản CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Tuyển Quản lý tài sản Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Quản lý tài sản Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 25/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm