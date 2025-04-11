Tuyển Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Vị trí tuyển dụng: Phó Giám đốc Trung tâm Khách hàng cá nhân cao cấp Tp.HCM (phụ trách nghiệp vụ tư vấn đầu tư & quản lý tài sản)

Số lượng: 1

Nơi làm việc: KHỐI NGÂN HÀNG BÁN LẺ

Hạn nộp hồ sơ: từ 04/04 đến 20/04 năm 2025

Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng PGĐ Chi nhánh TTKHCNCC HCM

VỀ CHÚNG TÔI

BIDV mang theo sứ mệnh là tập đoàn tài chính ngân hàng luôn tiên phong, đồng hành vì sự phát triển vững bền của khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng xã hội.

BIDV giữ vững danh hiệu là Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam 10 năm; Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 5 năm liền (2016 đến 2020). Bằng việc Ký kết với gia tộc giàu có nhất thế giới Rothschild, thể hiện sự quyết tâm của BIDV trong việc tiên phong đón đầu xu thế cung cấp dịch vụ Private Banking (Khách hàng cá nhân cao cấp), Cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ, dịch vụ quản lý tài sản và các sản phẩm dịch vụ chuyên biệt đối với khách hàng cá nhân giàu có, nâng tầm năng lực dịch vụ PBC đạt chuẩn quốc tế, thay đổi mạnh mẽ dịch vụ tài chính ngân hàng tại Việt Nam.

Chúng tôi đang tìm kiếm vị trí Phó Giám đốc của Chi nhánh Trung tâm khách hàng cá nhân cao cấp tại TP Hồ Chí Minh (PBC HCM), một cơ hội để bạn tham gia vào đội ngũ lãnh đạo. Ở vị trí này, bạn sẽ đóng vai trò tham mưu, giúp việc cho Giám đốc PBC HCM, chỉ đạo và điều hành một số mảng/lĩnh vực nghiệp vụ tại Trung tâm trên cơ sở chương trình/kế hoạch được duyệ, thay mặt Giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản trị điều hành Trung tâm khi Giám đốc vắng mặt theo sự phân công, uỷ quyền của Giám đốc.