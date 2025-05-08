Tuyển Quản lý tài sản CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG LMT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Gamuda Le Parc , Yên Sở, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Quản lý tài sản

Lập kế hoạch mua sắm theo nhu cầu định kỳ và phát sinh của các phòng ban.

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp về chất lượng, giá cả và uy tín.

Thực hiện các bước trong quy trình mua sắm: tiếp nhận yêu cầu, báo giá, đặt hàng, theo dõi giao hàng, kiểm tra và nghiệm thu.

Thương lượng và đàm phán với nhà cung cấp các điều kiện mua hàng (giá, thời gian giao hàng, bảo hành, thanh toán…).

Soạn thảo và theo dõi thực hiện hợp đồng mua sắm.

Lưu trữ và quản lý hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động mua sắm.

Tiếp nhận, ghi nhận và bàn giao tài sản, công cụ dụng cụ cho các bộ phận.

Theo dõi, cập nhật tình trạng tài sản cố định, công cụ dụng cụ trong hệ thống quản lý.

Tổ chức kiểm kê tài sản định kỳ hoặc đột xuất; tổng hợp, báo cáo và đề xuất phương án xử lý tài sản hư hỏng, mất mát hoặc cần thanh lý.

Phối hợp đề xuất sửa chữa, bảo trì tài sản khi cần thiết. Đảm bảo sử dụng tài sản đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Hành chính hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Am hiểu quy trình mua sắm, quản lý tài sản

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thương lượng tốt.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel) và phần mềm quản lý tài sản là lợi thế.

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập

Ưu tiên có kinh nghiệm mua bán vật tư, phụ tùng ô tô và vận tải.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG LMT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 12.000.000đ/tháng (Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, du lịch hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định.

Được đóng BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ chế độ theo luật lao động hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG LMT

