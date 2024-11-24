Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN - Khai Sơn, Thuận Thành, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý, giám sát toàn bộ hoạt động xuất nhập kho, đảm bảo hàng hóa được lưu trữ, bảo quản đúng quy trình.

Kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa, số lượng hàng hóa trước khi nhập kho và xuất kho.

Kiểm soát hàng tồn kho, báo cáo định kỳ về tình trạng hàng hóa.

Quản lý, hướng dẫn nhân viên kho thực hiện công việc đúng quy trình, hiệu quả.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hoạt động xuất nhập kho diễn ra trơn tru.

Thực hiện các báo cáo liên quan đến hoạt động kho theo yêu cầu của cấp trên.

Đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa quy trình quản lý kho, giảm thiểu chi phí.

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình quản lý kho.

Quản lý và bảo quản các thiết bị, máy móc trong kho.

Đảm bảo an ninh, an toàn trong kho.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, logistics hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng kho hoặc giám sát kho.

Thành thạo các phần mềm quản lý kho (ví dụ: Misa, SAP,....).

Nắm vững các quy trình quản lý kho, xuất nhập kho.

Có khả năng lãnh đạo, quản lý và huấn luyện nhân viên.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, nghỉ mát,...)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company

