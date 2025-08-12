Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Mega Sun
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Công ty Cổ phần Mega Sun

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại Công ty Cổ phần Mega Sun

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 36, lô 2A, Trung Yên 11, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng và phát triển nội dung sáng tạo (bài viết, hình ảnh, video) phục vụ chiến lược truyền thông cho các thương hiệu trên nền tảng TikTok, Facebook, Instagram, YouTube.
Lên ý tưởng, viết kịch bản, tham gia sản xuất video quảng bá sản phẩm, chương trình khuyến mãi, sự kiện, truyền thông thương hiệu.
Phối hợp với đội ngũ marketing và thiết kế để đảm bảo nội dung phù hợp với định hướng thương hiệu.
Theo dõi hiệu suất nội dung, phân tích dữ liệu và đề xuất các cải tiến để tối ưu hóa mức độ tương tác.
Cập nhật xu hướng mới nhất trong lĩnh vực digital marketing, social media để nâng cao hiệu quả truyền thông.
Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực Content Marketing, Social Media hoặc vị trí tương đương.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo hoặc liên quan.
Tư duy sáng tạo, nhạy bén với xu hướng nội dung trên các nền tảng mạng xã hội.
Biết quay, dựng và chỉnh sửa video cơ bản là một lợi thế.
Kỹ năng phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu quả chiến dịch.
Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp tốt với team.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.
Kinh nghiệm làm việc tại Agency truyền thông là một lợi thế
Khả năng sáng tạo về hình ảnh, video, âm thanh là một lợi thế
Kỹ năng viết kịch bản video cuốn hút là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Mega Sun Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ (tùy năng lực)
Thưởng hấp dẫn: Tháng lương thứ 13, thưởng theo hiệu suất và kết quả kinh doanh.
Cơ hội phát triển: Làm việc trong môi trường Agency chuyên nghiệp, được đào tạo và học hỏi từ các chuyên gia trong ngành.
Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Hoạt động nội bộ sôi động: Team building, du lịch hàng quý/năm.
Thiết bị làm việc: Công ty cung cấp đầy đủ, không yêu cầu laptop cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Mega Sun

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Mega Sun

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 906 nhà 24T2 Hoàng Đạo Thuý, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

