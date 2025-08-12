Tuyển Nhân viên SEO Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
- Hà Nội: 46 Bích Câu, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Phối hợp với team Content SEO để lên dàn ý bài viết theo bộ từ khóa có sẵn
Quản lý các hạng mục Kỹ thuật trong dự án SEO (Đăng bài, tối ưu bài viết chuẩn SEO, theo dõi thứ hạng từ khóa,...)
Phối hợp thực hiện và báo cáo trực tiếp với Leader SEO về tiến độ dự án
Thực hiện công việc cấp trên yêu cầu
Cam kết không làm các dự án làm ngoài (cá nhân hoặc dùng danh nghĩa SEONGON) cùng với sản phẩm dịch vụ công ty đang cung cấp
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức SEO căn bản
Biết về SEO mũ trắng và SEO tổng thể
Hiểu cách google hoạt động
2. Kiến thức về công cụ hỗ trợ
Biết sử dụng các tính năng cơ bản của Seoquake
Biết sử dụng Web developer để kiểm tra Heading, alt ảnh,...
Quản trị và sử dụng Yoast SEO gồm title, description, social,...
Sử dụng Google Search Console để submit bài viết và đọc dữ liệu
3. Kỹ năng làm việc
Phối hợp tốt khi làm việc nhóm
Có khả năng quản lý hiệu suất công việc cá nhân
Làm việc tập trung, tỉ mỉ, trách nhiệm
Yêu cầu khác: Có laptop
Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo chuyên sâu về SEO, các kỹ năng quản lý công việc
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng
Có cơ hội trực tiếp chia sẻ kiến thức tâm đắc tới đồng nghiệp, cộng đồng
Được hỗ trợ, giải đáp khó khăn từng dự án thực tế (Từ cấp trên và đồng nghiệp)
Được tạo điều kiện tốt để nhân viên phát huy hết năng lực, có cơ hội thăng tiến lên Leader.
2. Đãi ngộ
Hưởng phụ cấp full chế độ theo luật lao động
Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần
Du lịch cùng Công ty 1 năm/lần
Hòa nhập cùng môi trường quản trị nhân sự theo mục tiêu OKRs: phản hồi trực tiếp, ghi nhận liên tục, chủ động đề xuất ý tưởng,...
Nghỉ thứ 7 và Chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
