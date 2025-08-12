Tuyển Nhân viên SEO Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 46 Bích Câu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phối hợp với team Content SEO để lên dàn ý bài viết theo bộ từ khóa có sẵn

Quản lý các hạng mục Kỹ thuật trong dự án SEO (Đăng bài, tối ưu bài viết chuẩn SEO, theo dõi thứ hạng từ khóa,...)

Phối hợp thực hiện và báo cáo trực tiếp với Leader SEO về tiến độ dự án

Thực hiện công việc cấp trên yêu cầu

Cam kết không làm các dự án làm ngoài (cá nhân hoặc dùng danh nghĩa SEONGON) cùng với sản phẩm dịch vụ công ty đang cung cấp

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức chuyên môn

Kiến thức SEO căn bản

Biết về SEO mũ trắng và SEO tổng thể

Hiểu cách google hoạt động

2. Kiến thức về công cụ hỗ trợ

Biết sử dụng các tính năng cơ bản của Seoquake

Biết sử dụng Web developer để kiểm tra Heading, alt ảnh,...

Quản trị và sử dụng Yoast SEO gồm title, description, social,...

Sử dụng Google Search Console để submit bài viết và đọc dữ liệu

3. Kỹ năng làm việc

Phối hợp tốt khi làm việc nhóm

Có khả năng quản lý hiệu suất công việc cá nhân

Làm việc tập trung, tỉ mỉ, trách nhiệm

Yêu cầu khác: Có laptop

Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

1. Đào tạo

Đào tạo chuyên sâu về SEO, các kỹ năng quản lý công việc

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng

Có cơ hội trực tiếp chia sẻ kiến thức tâm đắc tới đồng nghiệp, cộng đồng

Được hỗ trợ, giải đáp khó khăn từng dự án thực tế (Từ cấp trên và đồng nghiệp)

Được tạo điều kiện tốt để nhân viên phát huy hết năng lực, có cơ hội thăng tiến lên Leader.

2. Đãi ngộ

Hưởng phụ cấp full chế độ theo luật lao động

Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần

Du lịch cùng Công ty 1 năm/lần

Hòa nhập cùng môi trường quản trị nhân sự theo mục tiêu OKRs: phản hồi trực tiếp, ghi nhận liên tục, chủ động đề xuất ý tưởng,...

Nghỉ thứ 7 và Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng

