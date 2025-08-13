Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH TM SX Siêu Thuật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH TM SX Siêu Thuật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Công Ty TNHH TM SX Siêu Thuật
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Công Ty TNHH TM SX Siêu Thuật

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty TNHH TM SX Siêu Thuật

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 762 Quốc lộ 1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Tìm NCC và phát triển sản phẩm mới theo yêu cầu của cấp trên (nếu có).
Thương lượng với NCC về giá cả, chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng, điều khoản thanh toán, v.v.
Theo dõi tồn kho và nhận yêu cầu đặt hàng từ cấp trên và bộ phận kinh doanh; kiểm tra đúng và đủ số lượng hàng đặt, mã hàng, màu sắc và thông tin liên quan.
Gửi đơn hàng cho NCC và theo dõi, đốc thúc tiến độ sản xuất.
Lập hợp đồng/chứng từ mua hàng, đề xuất thanh toán và chuyển hợp đồng sang bộ phận kế toán để làm lệnh thanh toán hoặc mở LC theo điều khoản thỏa thuận. Gửi điện thanh toán hoặc L/C cho NCC sau khi hoàn thành.
Cập nhật tiến độ sản xuất, thời gian giao hàng cho các phòng ban liên quan và thông báo khi có bất kỳ thay đổi nào.
Liên hệ với các bên dịch vụ đặt tàu và lập/gửi chứng từ cho dịch vụ làm thủ tục hải quan, kiểm tra TKHQ, đề xuất đóng thuế và lên lịch lấy hàng.
Kết hợp với bộ phận kho để sắp xếp hàng về và đối chiếu số lượng hàng hóa thực nhận.
Theo dõi công nợ , kiểm tra và xác nhận trước khi chuyển Kế toán thực hiện thanh toán.
Làm việc với NCC về các vấn đề phát sinh và lên phương án xử lý.
Và các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Logistics, Ngôn ngữ Trung - Anh,....và các ngành khác có liên quan
Tiếng Anh (Khả năng Giao tiếp, Khả năng đọc hiểu văn bản tốt) ưu tiên có kinh nghiệm .
Thành thạo tin học văn phòng, các nghiệp vụ liên quan.
Có kiến thức về hàng hóa và giá cả thị trường.
Có kiến thức về chứng từ Xuất nhập khẩu

Tại Công Ty TNHH TM SX Siêu Thuật Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 – 14 triệu/ tháng
Chế độ bảo hiểm: Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo luật lao động.
Ngày phép: 12 ngày phép/năm và nghỉ lễ/tết theo quy định của nhà nước.
Làm thêm: tăng ca x150% lương, Làm thêm vào ngày nghỉ x200% lương.
Thưởng: Thưởng vào các ngày Lễ trong năm như: Lễ Tết, Lương Tháng 13, 08/03, 30/04, Quốc tế lao động, 02/09, 20/10 ngoài ra còn vào các dịp sinh nhật, hiếu hỉ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM SX Siêu Thuật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM SX Siêu Thuật

Công Ty TNHH TM SX Siêu Thuật

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 762 Quốc lộ 1A, Khu phố 5, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

