Công việc Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC)

-

Có 39 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 01/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 28/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 27/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu
Công ty TNHH AEON Việt Nam
Hạn nộp: 21/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 21/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 70 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 70 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PROVISION VN
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH PROVISION VN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PROVISION VN
Hạn nộp: 11/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Trên 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TM&DV Thực Phẩm Á Châu
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH TM&DV Thực Phẩm Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu
Công Ty TNHH TM&DV Thực Phẩm Á Châu
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Banyan Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Banyan Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Banyan Việt Nam
Hạn nộp: 27/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,500 USD
Techcombank
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,000 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 21/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Tài Nguyên Và Môi Trường
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Tài Nguyên Và Môi Trường làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Tài Nguyên Và Môi Trường
Hạn nộp: 22/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nihon Canpack (Việt Nam)
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công ty TNHH Nihon Canpack (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 89 Triệu
Công ty TNHH Nihon Canpack (Việt Nam)
Hạn nộp: 14/03/2025
Bình Dương Đã hết hạn Trên 89 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long
Hạn nộp: 13/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Hạn nộp: 10/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Shinwon Ebenezer Hà Nội
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Shinwon Ebenezer Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Shinwon Ebenezer Hà Nội
Hạn nộp: 10/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH JM KOREA Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH JM KOREA Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH JM KOREA Việt Nam
Hạn nộp: 11/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RV GROUP VIỆT NAM
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH RV GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH RV GROUP VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NTPM (VIỆT NAM)
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH NTPM (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH NTPM (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 22/01/2025
Bình Dương Đã hết hạn 15 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FECON SOUTH
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY CỔ PHẦN FECON SOUTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 23 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON SOUTH
Hạn nộp: 20/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 6
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 6 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 6
Hạn nộp: 19/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group)
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group)
Hạn nộp: 21/01/2025
Tây Ninh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 18/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank
Hạn nộp: 13/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Mediastep Software Inc
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Mediastep Software Inc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 100 Triệu
Mediastep Software Inc
Hạn nộp: 11/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm quản lý sản xuất đang ngày càng được tìm kiếm nhiều, với mức lương dao động từ 11.000.000 - 22.000.000 VNĐ/tháng. Một số tỉnh công nghiệp như Bắc Ninh, Hưng Yên, Đồng Nai,... có nhu cầu tuyển dụng cao nhưng cũng yêu cầu ứng viên phải có kỹ năng quản lý, tối ưu hóa quy trình và đảm bảo tiến độ công việc.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc quản lý sản xuất

Quản lý sản xuất là người chịu trách nhiệm lên kế hoạch, tổ chức, giám sát và điều phối hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp. Vị trí này là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, giúp tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, cải thiện chất lượng sản phẩm, từ đó tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Nhu cầu thị trường đối với việc làm quản lý sản xuất ngày càng tăng cao, đặc biệt khi ngành sản xuất công nghiệp đang phục hồi tích cực. Quyết định 879/QĐ-TTg của Chính phủ nêu Chiến lược phát triển công nghiệp, cho thấy sự cần thiết trong việc đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng và trình độ chuyên môn cao để đáp ứng yêu cầu sản xuất hiện đại.

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, tỷ lệ tăng trưởng trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo đã duy trì ổn định, với mức tăng trưởng hàng năm khoảng 10%. Những số liệu này cho thấy cơ hội việc làm rộng mở cho những người làm công tác quản lý sản xuất, giúp họ có thể phát triển nghề nghiệp ổn định và thăng tiến trong môi trường công nghiệp đa dạng.

Nhu cầu việc làm quản lý sản xuất ngày càng tăng cao
Nhu cầu việc làm quản lý sản xuất ngày càng tăng cao

2. Mức lương trung bình của quản lý sản xuất

Mức lương trung bình của vị trí quản lý sản xuất dao động từ 11.000.000 - 22.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm, chuyên môn và quy mô của doanh nghiệp. Thậm chí, mức thu nhập này có thể cao hơn nếu ứng viên có chuyên môn sâu hoặc làm việc tại các công ty lớn, có quy mô sản xuất rộng lớn.

Mức lương theo lĩnh vực

Quản lý tòa nhà

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Quản lý sản xuất ngành nhựa

11.000.000 - 17.000.000

Quản lý sản xuất thực phẩm

12.000.000 - 18.000.000

Quản lý sản xuất ngành mỹ phẩm

13.000.000 - 20.000.000
Việc làm quản lý sản xuất mức lương hấp dẫn và cơ hội thăng tiến nghề nghiệp
Việc làm quản lý sản xuất mức lương hấp dẫn và cơ hội thăng tiến nghề nghiệp

Nhìn chung, mức lương của vị trí việc làm quản lý sản xuất khá đa dạng và phụ thuộc vào ngành nghề cụ thể, kinh nghiệm cũng như quy mô của doanh nghiệp mà ứng viên ứng tuyển. Trên thị trường việc làm hiện nay, những ngành như mỹ phẩm hay thực phẩm thường có xu hướng trả lương quản lý cao hơn so với ngành nhựa, phản ánh yêu cầu chuyên môn và độ phức tạp trong quy trình sản xuất đặc thù.

3. Những việc làm quản lý sản xuất phổ biến

Việc làm quản lý sản xuất là một trong những vị trí quan trọng trong nhiều doanh nghiệp. Hiện nay, ngoài những ngành công nghiệp truyền thống, nhiều lĩnh vực khác như thực phẩm, mỹ phẩm… cũng cần tuyển quản lý sản xuất để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra trơn tru, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm thiểu chi phí và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

3.1. Việc làm quản lý sản xuất thực phẩm

Ngành thực phẩm luôn có nhu cầu lớn về việc làm quản lý sản xuất để đáp ứng yêu cầu khắt khe về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và quy trình sản xuất. Những người quản lý trong lĩnh vực này phải đảm bảo quy trình sản xuất diễn ra suôn sẻ, đồng thời quản lý nguồn nguyên liệu và tuân thủ quy định pháp lý.

Bên cạnh đó, với sự phát triển mạnh mẽ của ngành thực phẩm trong nước và xuất khẩu, các công ty hiện nay ngày càng yêu cầu những ứng viên có kỹ năng quản lý linh hoạt, nhạy bén trong việc áp dụng công nghệ mới và duy trì hiệu quả sản xuất để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước.

Sự phát triển mạnh mẽ này mở ra cơ hội cho những ứng viên có kỹ năng quản lý chặt chẽ để duy trì sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao, đồng thời xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

3.2. Việc làm quản lý sản xuất ngành nhựa

Việc làm quản lý sản xuất trong ngành nhựa đòi hỏi sự am hiểu về công nghệ sản xuất, đặc biệt là trong việc quản lý dây chuyền sản xuất tự động và quy trình tái chế nhựa. Người quản lý trong ngành này phải giám sát việc vận hành thiết bị, quản lý nguyên liệu đầu vào và đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng yêu cầu về chất lượng và môi trường.

Nhu cầu sử dụng sản phẩm nhựa trong các ngành công nghiệp luôn ở mức cao, do đó việc làm quản lý sản xuất trong ngành này đang trở thành một lựa chọn hấp dẫn.

3.3. Việc làm quản lý sản xuất ngành mỹ phẩm

Ngành mỹ phẩm đang trên đà phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều thương hiệu mới, cả trong nước và quốc tế. Nhiều công ty trong ngành mỹ phẩm yêu cầu người quản lý có khả năng điều phối quy trình sản xuất phức tạp, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng sản phẩm.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý sản xuất trong ngành này hiện rất lớn, đặc biệt là ở những công ty chuyên sản xuất mỹ phẩm xuất khẩu, nơi yêu cầu khắt khe về chất lượng và công nghệ. Lĩnh vực này mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho ứng viên có trình độ và kinh nghiệm phù hợp.

Thị trường tuyển dụng việc làm quản lý sản xuất hiện nay mở rộng ra nhiều lĩnh vực
Thị trường tuyển dụng việc làm quản lý sản xuất hiện nay mở rộng ra nhiều lĩnh vực

4. Khu vực tuyển dụng việc làm quản lý sản xuất

Thị trường việc làm quản lý sản xuất tại nhiều tỉnh, thành phố hiện nay đang có sự chuyển động mạnh mẽ, đặc biệt là ở những khu vực công nghiệp phát triển. Một số tỉnh đặc thù như Bắc Ninh, Hưng Yên hay Đồng Nai luôn thu hút nhu cầu tuyển dụng lớn, nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp.

4.1. Việc làm quản lý sản xuất tại Bắc Ninh

Nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc, Bắc Ninh nổi tiếng với các khu công nghiệp lớn, thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý sản xuất tại đây rất lớn, đặc biệt là trong những lĩnh vực điện tử, cơ khí chính xác. Ứng viên sẽ có cơ hội làm việc tại những công ty đa quốc gia với mức lương và phúc lợi hấp dẫn.

4.2. Việc làm quản lý sản xuất tại Hưng Yên

Hưng Yên là tỉnh có nhiều khu công nghiệp lớn sự đa dạng ngành nghề như may mặc, gia công cơ khí và sản xuất linh kiện điện tử. Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý sản xuất tại Hưng Yên rất mạnh mẽ, đặc biệt là trong những công ty yêu cầu ứng viên có khả năng giám sát và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Mức độ cạnh tranh không quá gay gắt như ở những thành phố lớn, nhưng cơ hội thăng tiến trong công việc lại rất lớn nhờ vào sự phát triển của các ngành công nghiệp tại đây.

4.3. Việc làm quản lý sản xuất tại Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai có rất nhiều khu công nghiệp rộng lớn và tập trung nhiều nhà máy sản xuất, đặc biệt là trong ngành giày da, dệt may và cơ khí. Khu vực này là nơi cung cấp rất nhiều cơ hội việc làm quản lý sản xuất. Tỉnh Đồng Nai luôn cần đến những ứng viên có khả năng tổ chức công việc, giám sát quá trình sản xuất và bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Thị trường việc làm quản lý sản xuất tại Đồng Nai còn có sự hỗ trợ từ chính sách phát triển công nghiệp, giúp ứng viên dễ dàng tìm được cơ hội nghề nghiệp tại doanh nghiệp lớn.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý sản xuất tại Đồng Nai rất lớn
Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý sản xuất tại Đồng Nai rất lớn

4.4. Việc làm quản lý sản xuất tại Hà Nội

Với vai trò thủ đô và trung tâm kinh tế của cả nước, Hà Nội cũng là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất lớn với yêu cầu cao về quản lý sản xuất. Những ngành sản xuất chủ yếu tại Hà Nội bao gồm cơ khí chế tạo, thực phẩm và dệt may.

Mặc dù môi trường cạnh tranh rất khốc liệt nhưng cơ hội nghề nghiệp dành cho việc làm quản lý sản xuất tại đây cũng rất phong phú. Mức lương tại Hà Nội thường cao hơn so với nhiều khu vực khác, thu hút nhiều ứng viên có trình độ cao.

4.5. Việc làm quản lý sản xuất tại Bắc Giang

Bắc Giang đang nổi lên như một điểm sáng về phát triển công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử và sản xuất hàng tiêu dùng. Hàng loạt công ty tại Bắc Giang đang tìm kiếm những quản lý sản xuất có kỹ năng quản lý dự án, tối ưu quy trình và giám sát hiệu quả sản xuất.

Dù thị trường việc làm tại đây chưa phát triển mạnh như một số tỉnh thành lớn thế nhưng cơ hội việc làm quản lý sản xuất tại Bắc Giang vẫn đang tăng trưởng nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp.

4.6. Việc làm quản lý sản xuất tại Hải Dương

Trong những năm qua, Hải Dương đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của nhiều khu công nghiệp, đặc biệt trong ngành chế biến thực phẩm và sản xuất linh kiện điện tử. Đây là một thị trường tiềm năng cho những ai đang tìm kiếm việc làm quản lý sản xuất.

Nhà quản lý tại đây không chỉ cần giỏi về chuyên môn mà còn phải có khả năng quản lý đội ngũ, tối ưu hóa quy trình và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Hải Dương đang trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ứng viên muốn làm việc trong môi trường công nghiệp phát triển.

Việc làm quản lý sản xuất tại Hải Dương tập trung trong lĩnh vực dệt may, da giày, điện tử,...
Việc làm quản lý sản xuất tại Hải Dương tập trung trong lĩnh vực dệt may, da giày, điện tử,...

5. Mô tả công việc của việc làm quản lý sản xuất

Việc làm quản lý sản xuất yêu cầu người đảm nhận vị trí này phải có khả năng điều phối, giám sát và tối ưu hóa mọi quy trình sản xuất trong công ty. Mặc dù công việc cụ thể có thể thay đổi tùy theo quy mô và ngành nghề, nhưng những nhiệm vụ chính của một quản lý sản xuất vẫn bao gồm lập kế hoạch sản xuất, kiểm soát chất lượng, quản lý nhân sự và đảm bảo an toàn lao động.

  • Lập kế hoạch và quản trị hoạt động sản xuất: Vị trí này yêu cầu phân tích yêu cầu từ khách hàng và phối hợp với bộ phận kinh doanh để xác định thời gian giao hàng, tiêu chuẩn chất lượng. Từ đó, một kế hoạch chi tiết sẽ được xây dựng, bao gồm việc tính toán nhu cầu nguyên vật liệu, thiết bị và nhân sự cần thiết cho từng đơn hàng cụ thể.

  • Kiểm tra và giám sát quá trình sản xuất: Quản lý sản xuất tổ chức bàn giao kỹ thuật và hướng dẫn nhân viên sử dụng máy móc, thiết bị. Bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ máy móc để đảm bảo hiệu suất hoạt động tối ưu cũng là một phần công việc không thể thiếu.

  • Quản lý máy móc, thiết bị dùng cho hoạt động sản xuất: Việc đảm bảo các máy móc hoạt động hiệu quả cũng là trách nhiệm của quản lý sản xuất. Người quản lý cần lên kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, hướng dẫn kỹ thuật cho nhân viên sử dụng thiết bị, đồng thời giám sát quá trình vận hành để phát hiện và xử lý sự cố máy móc nhanh chóng.

  • Phụ trách việc tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự sản xuất: Khi kế hoạch sản xuất yêu cầu nhân lực bổ sung, người quản lý sẽ phối hợp với bộ phận nhân sự để tuyển dụng nhân viên phù hợp. Bên cạnh đó, một số chương trình đào tạo tay nghề và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên sẽ được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả lao động.

  • Đánh giá hiệu suất làm việc: Để duy trì sự ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất, người quản lý sẽ thực hiện các đợt đánh giá hiệu suất định kỳ đối với từng bộ phận. Việc theo dõi và điều chỉnh quy trình sản xuất dựa trên các chỉ tiêu đã thiết lập giúp cải thiện chất lượng và năng suất công việc liên tục.

Lưu ý: Mô tả việc làm quản lý sản xuất có thể thay đổi linh hoạt, phụ thuộc vào ngành nghề và mục tiêu riêng biệt của từng doanh nghiệp, yêu cầu sự điều chỉnh và sáng tạo trong quá trình thực hiện.

Quản lý sản xuất cần giỏi trong việc lập kế hoạch và điều phối công việc
Quản lý sản xuất cần giỏi trong việc lập kế hoạch và điều phối công việc

6. Yêu cầu đối với việc làm quản lý sản xuất

Việc làm quản lý sản xuất yêu cầu ứng viên không chỉ thành thạo về quy trình sản xuất mà còn phải có kỹ năng quản lý đội nhóm và giải quyết vấn đề nhanh chóng. Một nhà quản lý sản xuất giỏi cần có khả năng tối ưu hóa nguồn lực, duy trì chất lượng và đảm bảo tiến độ công việc.

  • Bằng cấp và chứng chỉ chuyên ngành: Nhà tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên có bằng cấp liên quan đến quản lý sản xuất như Kỹ thuật, Quản trị kinh doanh, Công nghệ chế biến hoặc một số lĩnh vực liên quan khác. Kiến thức nền tảng vững chắc sẽ giúp họ dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ các quy trình sản xuất.

  • Kinh nghiệm làm việc: Ứng viên nên có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất hoặc quản lý, với khả năng chứng minh thành tích cụ thể trong việc tối ưu hóa quy trình và nâng cao năng suất.

  • Kỹ năng hoạch định và tổ chức: Việc làm quản lý sản xuất cần có cái nhìn tổng quan và khả năng dự đoán rủi ro để đưa ra quyết định kịp thời. Do đó, khả năng lập kế hoạch chi tiết, phân bổ nguồn lực hợp lý và tổ chức sản xuất hiệu quả là điều kiện tiên quyết.

  • Am hiểu các công đoạn sản xuất: Hiểu rõ quy trình và từng công đoạn trong sản xuất để xây dựng định mức lao động hợp lý, từ đó nâng cao năng suất làm việc của đội ngũ.

  • Kỹ năng quản lý nhân sự: Nhà quản lý cần có khả năng lãnh đạo đội ngũ nhân viên, biết cách động viên, khuyến khích nhân viên làm việc hiệu quả, đồng thời xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.

  • Kỹ năng giao tiếp tốt: Việc làm quản lý sản xuất đòi hỏi khả năng truyền đạt thông tin rõ ràng nhằm cải thiện mối quan hệ giữa các bộ phận trong công ty cũng như giữa ban lãnh đạo và nhân viên.

  • Khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng: Trong môi trường sản xuất, không thể tránh khỏi những tình huống phát sinh bất ngờ. Quản lý sản xuất cần phải linh hoạt và nhanh nhạy để tìm ra giải pháp kịp thời, đảm bảo quy trình hoạt động không bị gián đoạn.

  • Kiến thức về an toàn lao động: Đảm bảo an toàn cho nhân viên trong quá trình làm việc là trách nhiệm hàng đầu của quản lý sản xuất. Vị trí này cần nắm vững quy định về an toàn lao động để tạo môi trường làm việc an toàn cho mọi người.

  • Tính kỷ luật và trách nhiệm cao: Người quản lý sản xuất cần có tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ quy định và quy trình sản xuất. Đồng thời, họ cũng cần có khả năng làm việc dưới áp lực và đưa ra quyết định trong những tình huống khó khăn.

Lưu ý: Yêu cầu đối với việc làm quản lý sản xuất có thể thay đổi tùy thuộc vào quy mô, ngành nghề và đặc thù của từng doanh nghiệp.

Doanh nghiệp luôn tìm kiếm những ứng viên có khả năng quản lý sản xuất xuất sắc
Doanh nghiệp luôn tìm kiếm những ứng viên có khả năng quản lý sản xuất xuất sắc

Việc làm quản lý sản xuất đang là một trong những nghề nghiệp có nhiều triển vọng và cơ hội phát triển tại Việt Nam. Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế và nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm chất lượng, các nhà quản lý sản xuất luôn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân và đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước.