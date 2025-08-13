Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC VƯƠNG CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 97 Nguyễn Oanh, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ với khách hàng trong lĩnh vực xây dựng, cơ điện, tư vấn thiết kế, PCCC tại địa phương.

Giới thiệu sản phẩm Thiết bị PCCC, BHLĐ, các loại tủ dụng cụ công nghiệp & dịch vụ cho khách hàng và tư vấn các giải pháp phù hợp.

Thu thập thông tin yêu cầu và nhu cầu khách hàng, thực hiện báo giá và phương án

Thực hiện các cuộc gọi, email, và gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.

Chăm sóc khách hàng trước & sau bán hàng.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực B2B, B2C đặc biệt trong ngành kỹ thuật, xây dựng, cơ điện, PCCC …..là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và duy trì tốt các mối quan hệ khách hàng.

Có tinh thần chủ động, trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực doanh số.

Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word, Email...);

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành về Kinh doanh, Thương mại, Điện, điện tử, cơ khí, kỹ thuật điện… hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức chuyên ngành PCCC là 1 lợi thế.

Kỹ năng Giao tiếp, thương lượng, đàm phán.

Tối thiểu 2 kinh nghiệm, năng động, nhiệt tình, hòa đồng, trung thực.

Nam/Nữ từ 25 tuổi trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC VƯƠNG CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Trả lương theo năng lực, thưởng theo doanh số, thưởng cuối năm theo kết quả làm việc

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép...theo đúng Luật lao động

Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của nhà nước và quy định của công ty.

Thưởng doanh số cao, hấp dẫn và các khoản thưởng KPI khác

Được đánh giá năng lực và cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng và kỹ năng chuyên môn.

Các hoạt động teambuilding và du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC VƯƠNG CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin