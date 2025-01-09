Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Những nhân viên có kiến thức và kỹ năng quản lý sẽ được đào tạo và đề bạt vào các vị trí quản lý.

- Làm việc từ thứ 2

- sáng thứ 7, 8h30

- 17h30, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Phát triển nguồn khách hàng doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ: du lịch theo đoàn, tập thể, các tour du lịch (trekking, classic, trải nghiệm, team building DN), dịch vụ nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vé xe... của công ty.
- Tư vấn, bán hàng cho khách hàng tìm đến qua fanpage, hotline,....
- Chăm sóc cho khách hàng cũ, khách hàng thân thiết, các khách hàng có nhu cầu nhưng chưa chốt,….
- Chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng cá nhân thông qua các trang mạng xã hội,…
- Phối hợp với bộ phận làm sản phẩm để xây dựng sản phẩm cho phù hợp với thị trường và nhu cầu của khách hàng
- Xây dựng & tư vấn các chương trình du lịch phù hợp của công ty đến khách hàng.
- Phối hợp và thực hiện công tác điều hành cho các chương trình du lịch của khách hàng, đảm bảo chất lượng của dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của GĐ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm > 1 năm về telesale, tư vấn bán hàng trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch lữ hành,…
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt.
- Kỹ năng đàm phán, giải quyết xung đột và xử lý tình huống tốt
- Nhanh nhen, chủ động trong công việc.
- Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 27 Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

