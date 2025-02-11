Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 22 Triệu

CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang: 126 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

- Sử dụng tốt tiếng Anh hoặc Hàn
- Hỗ trợ giao tiếp giữa cấp trên với cấp dưới lĩnh vực F&B, có khả năng giải quyết vấn đề phát sinh trong nội bộ nhân sự hoặc với khách hàng.
- Thực hiện các công việc liên hệ, giao tiếp, thương lượng với đối tác cùng Sếp
- Làm việc với đối tác về hồ sơ, báo giá, hợp đồng, giấy tờ giữa cty và đối tác
- Làm việc với kế toán, văn phòng, nhân sự về các nhà cung cấp, các đối tác, các vấn đề nhân sự phát sinh.
- Truyền đạt lại thông tin trên các group chat công việc cho sếp và nhân viên Việt Nam

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ nữ dưới 40 tuổi
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 2 năm trở lên, có kinh nghiệm mảng F&B
- Có thể giao tiếp trôi chảy tiếng Anh hoặc tiếng Hàn
- Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao
- Có khả năng nắm bắt công việc nhanh, làm việc có kế hoạch
- Thực hiện các công việc cấp trên yêu cầu

Tại CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15.000.000 TRỞ LÊN (thỏa thuận tùy theo năng lực)
- Nghỉ lễ, Tết theo quy định của công ty và của nhà nước.
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động Việt Nam.
- Hỗ trợ phòng trọ cho nhân viên ngoại tỉnh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 1487 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7, HCM

