Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA
- Kiên Giang: 126 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc, Huyện Phú Quốc
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 15 - 22 Triệu
- Sử dụng tốt tiếng Anh hoặc Hàn
- Hỗ trợ giao tiếp giữa cấp trên với cấp dưới lĩnh vực F&B, có khả năng giải quyết vấn đề phát sinh trong nội bộ nhân sự hoặc với khách hàng.
- Thực hiện các công việc liên hệ, giao tiếp, thương lượng với đối tác cùng Sếp
- Làm việc với đối tác về hồ sơ, báo giá, hợp đồng, giấy tờ giữa cty và đối tác
- Làm việc với kế toán, văn phòng, nhân sự về các nhà cung cấp, các đối tác, các vấn đề nhân sự phát sinh.
- Truyền đạt lại thông tin trên các group chat công việc cho sếp và nhân viên Việt Nam
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 2 năm trở lên, có kinh nghiệm mảng F&B
- Có thể giao tiếp trôi chảy tiếng Anh hoặc tiếng Hàn
- Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao
- Có khả năng nắm bắt công việc nhanh, làm việc có kế hoạch
- Thực hiện các công việc cấp trên yêu cầu
Tại CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA Thì Được Hưởng Những Gì
- Nghỉ lễ, Tết theo quy định của công ty và của nhà nước.
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động Việt Nam.
- Hỗ trợ phòng trọ cho nhân viên ngoại tỉnh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA
