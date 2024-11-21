Tuyển Sale Thị Trường thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Việt Thành, 623 Nguyễn Trãi, quận 5 Thành Phố Hồ Chí Minh, Quận 5

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Xây dựng kế hoạch bán hàng trong vùng phụ trách

Duy trì quan hệ , chăm sóc NPP, đại lý hiện có

Thúc đẩy sản lượng bán hàng, đốc thúc công nợ thanh toán đúng hạn

Phát triển khách hàng mới những vùng trống

Chịu trách nhiệm sản lượng được giao, thu hổi công nợ khách hàng

Đánh giá tiềm năng khách hàng báo cáo thường xuyên cho lãnh đạo

Tìm hiểu thông tin đối thủ cạnh tranh

Đề xuất chính sách phù hợp với từng khách hàng để tăng sản lượng và độ phủ

Phối hợp với bộ phận hỗ trợ nhận đơn hàng, giao hàng, thanh toán

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm đi thị trường, đã làm về kinh doanh sắt thép là lợi thế

Nhanh nhẹn, hoạt bát, khả năng kết nối với khách hàng và đàm phán tốt

Trung thực, ham học học, chuyên cần và muốn gắn bó lâu dài với công ty

Am hiểu về thị trường.

Tại Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, không giới hạn, theo năng lực

Lương cứng từ 10-12tr ( theo kinh nghiệm)+ Lương Doanh số. Tổng thu nhập thấp nhất từ 20tr trở lên

Thưởng lễ tết trong năm, thưởng tháng lương thứ 13, Teambuilding, du lịch nghỉ mát đầy đủ

Chế độ ngày phép, Bảo hiểm xã hội ngay say thử việc.

Hồ trợ ăn trưa, xăng xe, điện thoại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương

