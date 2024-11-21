Tuyển Sale Thị Trường thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Việt Thành, 623 Nguyễn Trãi, quận 5 Thành Phố Hồ Chí Minh, Quận 5
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Xây dựng kế hoạch bán hàng trong vùng phụ trách
Duy trì quan hệ , chăm sóc NPP, đại lý hiện có
Thúc đẩy sản lượng bán hàng, đốc thúc công nợ thanh toán đúng hạn
Phát triển khách hàng mới những vùng trống
Chịu trách nhiệm sản lượng được giao, thu hổi công nợ khách hàng
Đánh giá tiềm năng khách hàng báo cáo thường xuyên cho lãnh đạo
Tìm hiểu thông tin đối thủ cạnh tranh
Đề xuất chính sách phù hợp với từng khách hàng để tăng sản lượng và độ phủ
Phối hợp với bộ phận hỗ trợ nhận đơn hàng, giao hàng, thanh toán
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, hoạt bát, khả năng kết nối với khách hàng và đàm phán tốt
Trung thực, ham học học, chuyên cần và muốn gắn bó lâu dài với công ty
Am hiểu về thị trường.
Tại Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 10-12tr ( theo kinh nghiệm)+ Lương Doanh số. Tổng thu nhập thấp nhất từ 20tr trở lên
Thưởng lễ tết trong năm, thưởng tháng lương thứ 13, Teambuilding, du lịch nghỉ mát đầy đủ
Chế độ ngày phép, Bảo hiểm xã hội ngay say thử việc.
Hồ trợ ăn trưa, xăng xe, điện thoại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI