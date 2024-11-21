Tuyển Sale Thị Trường thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Sale Thị Trường thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Việt Thành, 623 Nguyễn Trãi, quận 5 Thành Phố Hồ Chí Minh, Quận 5

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Xây dựng kế hoạch bán hàng trong vùng phụ trách
Duy trì quan hệ , chăm sóc NPP, đại lý hiện có
Thúc đẩy sản lượng bán hàng, đốc thúc công nợ thanh toán đúng hạn
Phát triển khách hàng mới những vùng trống
Chịu trách nhiệm sản lượng được giao, thu hổi công nợ khách hàng
Đánh giá tiềm năng khách hàng báo cáo thường xuyên cho lãnh đạo
Tìm hiểu thông tin đối thủ cạnh tranh
Đề xuất chính sách phù hợp với từng khách hàng để tăng sản lượng và độ phủ
Phối hợp với bộ phận hỗ trợ nhận đơn hàng, giao hàng, thanh toán

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm đi thị trường, đã làm về kinh doanh sắt thép là lợi thế
Nhanh nhẹn, hoạt bát, khả năng kết nối với khách hàng và đàm phán tốt
Trung thực, ham học học, chuyên cần và muốn gắn bó lâu dài với công ty
Am hiểu về thị trường.

Tại Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, không giới hạn, theo năng lực
Lương cứng từ 10-12tr ( theo kinh nghiệm)+ Lương Doanh số. Tổng thu nhập thấp nhất từ 20tr trở lên
Thưởng lễ tết trong năm, thưởng tháng lương thứ 13, Teambuilding, du lịch nghỉ mát đầy đủ
Chế độ ngày phép, Bảo hiểm xã hội ngay say thử việc.
Hồ trợ ăn trưa, xăng xe, điện thoại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương

Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải dương

