Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẮC TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 89/2 Phan Huy Ích, P.15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Tiếp nhận thông tin dự án từ bộ phận kinh doanh sau khi chốt hợp đồng hoặc trực tiếp tham gia tư vấn kỹ thuật trước khi ký kết (nếu cần).

Phối hợp bộ phận kỹ thuật khảo sát hiện trạng, đo đạc, ghi nhận yêu cầu thi công từ khách hàng hoặc nhà thầu.

Phối hợp với bộ phận thiết kế, sản xuất và thi công để lập phương án triển khai phù hợp với yêu cầu và ngân sách, phối hợp tính khối lượng bảng hiệu nội ngoại thất cho những dự án.

Lập kế hoạch thi công, theo dõi tiến độ và chất lượng công trình theo đúng cam kết với khách hàng.

Làm việc và phối hợp trực tiếp với các bên liên quan: Chủ đầu tư, thầu chính, ban quản lý tòa nhà,...

Kiểm soát khối lượng, chi phí, rủi ro thi công, báo cáo định kỳ cho cấp trên.

Hỗ trợ: Xử lý phát sinh tại công trường, nghiệm thu, bàn giao và hoàn tất hồ sơ liên quan đến dự án.

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp. Báo cáo công việc hàng tuần/tháng cho Trưởng bộ phận.

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành: Xây dựng, Kiến trúc, Cơ khí, Nội thất hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên trong lĩnh vực triển khai công trình, thi công nội – ngoại thất, bảng hiệu quảng cáo là một lợi thế.

Biết đọc bản vẽ kỹ thuật, sử dụng cơ bản AutoCAD, Excel, Word.

Có kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm tốt.

Sẵn sàng đi công trình, làm việc ngoài giờ khi cần.

Trung thực, chủ động, có trách nhiệm với công việc.

Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp xăng xe + Hoa hồng doanh thu (thu nhập trung bình từ 10 -18 triệu đồng/tháng, không giới hạn với cá nhân xuất sắc).

Chương trình đào tạo nội bộ và mentor chuyên sâu từ Trưởng bộ phận.

Lộ trình thăng tiến rõ rệt: NV triển khai dự án → Trưởng nhóm thiết kế/ kinh doanh → Trưởng phòng Thiết Kế - Kinh doanh.

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, hỗ trợ phát triển kỹ năng mềm và nghiệp vụ qua dự án thực tế.

Được tham gia Bảo hiểm theo quy định khi ký hợp đồng chính thức; chế độ phúc lợi: team building, du lịch hàng năm,...

Cơ hội làm việc lâu dài với công ty có uy tín trong lĩnh vực thi công bảng hiệu.

