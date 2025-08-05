Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ THIÊN ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu đô thị Sala, 61, đường B4, P. An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Phiên dịch tài liệu, phiên dịch hiện trường cho Ban Giám đốc, Phòng Vận hành – Chăm sóc khách hàng, chuyên gia Đài Loan,…;

Theo dõi và quản lý thông tin sản phẩm, thông tin liên hệ của đối tác và khách hàng;

Lưu trữ và tổ chức tài liệu một cách khoa học;

Hỗ trợ Phòng Vận hành – Chăm sóc khách hàng;

Thực hiện các báo cáo – nghiên cứu – tổng hợp liên quan đến sản phẩm, thị trường cũng như hoạt động kinh doanh;

Các công việc khác có liên quan theo sự phân công của Ban Giám đốc và Quản lý

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngoại ngữ (Tiếng Trung), Kinh doanh hoặc các ngành liên quan;

Có kiến thức, hiểu biết về ngành mỹ phẩm, chăm sóc da là lợi thế;

Thành thạo tiếng Trung (Mandarin Chinese) các kỹ năng: nghe – nói – đọc – viết – biên/ phiên/ thông dịch với trình độ tối thiểu HSK4;

Nhiệt tình năng động, ngoại hình ưa nhìn và nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, tư duy dịch vụ khách hàng tốt;

Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao, trung thực;

Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ THIÊN ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực;

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép, thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh, lương tháng 13,…theo quy định của Công ty;

Chương trình đào tạo bài bản về cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng bán hàng từ chuyên gia nước ngoài;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ THIÊN ANH

